Fachkräfte laufend gesucht

30 Jahre AGROBS: das Alpenvorland im Futtersack

30 Jahre AGROBS – 30 Jahre bestes Pferdefutter © AGROBS GmbH

AGROBS bietet seit 30 Jahren eine große Palette an natürlichen Futtermitteln für Pferde. Familiengeführt und mehrfach ausgezeichnet – ein deutlicher Qualitätsbeweis.

Das Bayerische Alpenvorland ist bekannt für seine nährstoff- und kräuterreichen saftigen Wiesen. Hier, auf einer Anhöhe bei Degerndorf zwischen Starnberger See und Loisachtal liegt der Rauscherhof. Aus dem traditionellen landwirtschaftlichen Familienbetrieb der Familie Berger wurde im Lauf der Zeit ein renommierter Hersteller von Pferdefutter. In einem Zeitraum von bisher 30 Jahren entwickelte sich das familiengeführte Unternehmen kontinuierlich zu einem in weiten Teilen Europas tätigen Partner der Pferdebesitzer, Züchter und Berufsreiter. Die große Palette an naturgesunden Futtermitteln aus eigener Produktion ist sehr beliebt und wurde bereits mehrfach prämiert. Aufgrund der großen Nachfrage ist eine notwendige Erweiterung von Umsatz und Geschäftstätigkeit vorprogrammiert. Kürzlich feierte das prosperierende Unternehmen sein 30. Gründungsjubiläum.

Die Geschichte

Den Rauscherhof und die Familie Berger verbindet eine 180-jährige Tradition. Der Hofsitz war lange Zeit im Ortskern und zog 1971 in den Aussiedlerhof im Nordwesten von Degerndorf. Vom Milchviehbetrieb wurde dann 1983 – also vor 40 Jahren – der Hof umgebaut und auf Kälberzucht umgestellt. Dabei entwickelte Jakob Berger das erste eigene Futtermittel für Pferde: die „Pre Alpin-Wiesencobs“ – sozusagen der Anfang einer Entwicklung zum Futtermittelhersteller und Händler.

Produktion und Lager am neuen Rauscherhof © AGROBS GmbH

Als Folge dieser Entwicklung gründete Jakob mit seiner Frau Traudl im Jahr 1993 die AGROBS GmbH und gab drei Jahre später den landwirtschaftlichen Viehbetrieb auf. „Eine mutige Entscheidung, die sich heute als richtungsweisend herausgestellt hat“, sagt der Sohn und heutige Geschäftsführer Florian Berger. Während man 1998 mit zwei Mitarbeitenden und acht Produkten einen Jahresumsatz von 682.000 Euro erwirtschaftete, waren es im Jahr 2022 bereits 105 Mitarbeitende, die mit insgesamt 78 eigenen Produkten plus Handelsware einen Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Euro erarbeiteten. Die Futtermittel werden inzwischen in 19 europäischen Ländern verkauft und auf einer Fläche von gut 8.500 Hektar im oberbayerischen Alpenvorland angebaut. Zum Vergleich: Das „Bayerische Meer“ (der Chiemsee) hat eine Fläche von ca. 8.000 Hektar.

Regionale Wertschöpfung

Die Menschen, die dafür stehen, sind vor allem die rund 600 Vertragslandwirte. Von der Bewirtschaftung der Flächen über die Ernte begleitet AGROBS Jahr für Jahr deren Produktion. Das Netzwerk ist über die Jahre gewachsen, aber viele Landwirte vermarkten Grüngut seit Jahrzehnten auf diesem Weg. Im letzten Jahr wurden insgesamt Waren in einem Volumen von über 30.000 Tonnen aus der Heimatregion bezogen. Dies sind rund 70 Prozent des gesamten Einkaufsvolumens. „Der Grünlandgürtel im Alpenvorland bietet von Natur aus beste Voraussetzungen für hochwertige Rohfaserprodukte. Analysen haben gezeigt, dass man über 60 verschiedene Gräser- und Kräuterarten auf unseren heimischen Wiesen finden kann“, erklärt Simon Berger. Neben seinem Bruder Florian ist auch er Geschäftsführer.

AGROBS liefert eine große Auswahl an Futtermitteln aus regionalem Anbau © AGROBS GmbH

Für ein gesundes Pferdeleben

Als ursprünglich frei lebendes Steppentier ernährt sich das Pferd in der Natur von vitalstoff- und rohfaserreichen Wiesengräsern und -kräutern. Doch mittlerweile sind Pferde zu Haustieren geworden. Sie leben auf Weiden und in Ställen, nicht mehr in freier Wildbahn. Auch die Landwirtschaft hat sich inzwischen stark verändert. Wiesen und Weiden sind oft zwar nährstoffreich und ertragsstark, aber auch reduziert in ihrer Artenvielfalt. So ist den Pferden heute oft die Möglichkeit einer artgerechten Nahrungsaufnahme genommen. Deshalb sind die Tiere darauf angewiesen, was der Mensch ihnen als Nahrung anbietet.

Für alle Fragen der Fütterung steht bei AGROBS ein achtköpfiges Team aus Tierärztinnen und Agrarwissenschaftlerinnen parat. Die Fütterungsberatung und Produktentwicklung arbeiten in einer Abteilung zusammen. Die Beratung ist kostenlos und vor allem „pro Pferd“. So werden jährlich über 2.500 schriftliche und unzählige telefonische Beratungen durchgeführt.

Produktion und Vertrieb

AGROBS stellt vorwiegend Futtermittel für Pferde her, aber auch für andere Pflanzenfresser. Zu kaufen gibt es die Produkte bei Einzelhändlern wie Reitsportgeschäften, Landhändlern oder Landkaufhäusern. Doch auch über die eigenen Onlineshops (www.pferdefutter.de und www.derfuttershop.de) können sich die Kunden versorgen.

Auf vier Produktionslinien werden die Erzeugnisse in Säcke, Ballen, Eimer, Tüten und Dosen verpackt. Vorher werden die Rohstoffe entstaubt und gesiebt und nach den eigenen Rezepturen vermischt. Dies alles unterliegt dem Qualitätsmanagement. AGROBS ist seit 2016 gemäß GMP+ (Feed Safety Assurance) zertifiziert und wird jährlich auditiert. Das schafft ein engmaschiges Netz an Analysen und ein höchstes Maß an Transparenz und Rückverfolgbarkeit über alle Lieferanten hinweg.



Ein Blick in die Futtermittelproduktion auf dem Rauscherhof © AGROBS GmbH

Doch nicht nur die Zertifizierung dokumentiert den hohen Qualitätsstandard. So wurde zum Beispiel das Produkt „Alpengrün Mash“ im Jahr 2013 mit dem Equitana Innovationspreis ausgezeichnet. Im Rahmen der bundesweiten Umfrage zur Ermittlung der beliebtesten Marken rund um den Pferdesport „Cavallo Trophy“ gab es im Jahr 2021 für Basisfutter und Ergänzungsfutter jeweils einen 1. Platz. Für das Warenkorbsystem des Online-Shops www.pferdefutter.de bekam das Degerndorfer Unternehmen im Jahr 2022 den Equitana Innovationspreis. Und im selben Jahr begann eine Partnerschaft mit Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl und Olympiakaderreiter Benjamin Werndl, die auf die Produkte von AGROBS vertrauen.

Neben den Produkten aus eigener Fertigung führt AGROBS über 1.500 verschiedene Artikel von insgesamt 56 Marken als Handelsware. Diese reichen von Hafer bis Huföl und von Mineralfutter bis Mückenspray. Damit werden rund 150 Reitsportgeschäfte und Landhändler zwischen Rosenheim, Memmingen, Ingolstadt und Garmisch-Partenkirchen beliefert.



Fachkräfte laufend gesucht

Über die Jahre wurde der Standort in Degerndorf mehrmals erweitert. In der Verwaltung musste ein Großteil inzwischen nach Münsing ausgelagert werden. Durch die Erweiterungen wurde auch die Betriebsleitung vergrößert. Neben den Brüdern Florian und Simon Berger als Inhaber und Geschäftsführer sind inzwischen auch Thomas Berger sowie Cousin Klaus Berger in der Geschäftsleitung tätig. Auch bei den Mitarbeitenden muss das Unternehmen weiter aufstocken. „Ob gewerblich oder in der Verwaltung. Wir schreiben regelmäßig neue Stellen aus“, betont Simon Berger. Zur Stärkung des Zusammenhalts in der Belegschaft gehören auch individuelle Freiheiten und gemeinsame Unternehmungen, wie etwa kürzlich ein gemeinsamer Ausflug in die Westernstadt Pullman City bei Passau.

Ausflug mit der Belegschaft in die Westernstadt Pullman City bei Passau © AGROBS GmbH

Anlässlich des 30. Gründungsjubiläums erinnert sich Florian Berger: „Als das Unternehmen AGROBS noch in den Kinderschuhen steckte, steckten wir auch noch in unseren: Wir sind auf dem Traktor mitgefahren. Nach der Schule und in den Ferien haben wir beim Einsacken der ersten Produkte geholfen. Heute sind wir dankbar, dass wir unsere Familientradition im Pferdefuttersegment so erfolgreich leben dürfen. Mit starken Produkten, mit starken Innovationen und mit einem starken Team, das voll und ganz hinter unserer naturnahen, landwirtschaftlichen Familienphilosophie steht.“ Wolfgang Tutsch

