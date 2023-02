Persische Verschnaufpause am Untermarkt: 30 Sorten Kaffee und eine engagierte Barista

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Frisch geröstet, frisch eingeschenkt: Julia Heilig-Krauledat in ihrem Kaffeehaus in der Innenstadt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Wolfratshauser Kaffeehaus Velvet hat Bohnen, Tee und Zubehör im Angebot. Die eigene Rösterei verleiht dem Heißgetränk eine ganz besondere Note.

Wolfratshausen – Ein kalter Wintertag vor zwei Jahren. Julia Heilig-Krauledat steht am Wolfratshauser Untermarkt, ein Brot unter dem Arm. Sinnierend betrachtet sie das mitten in der Sanierung stehende Gebäude am Untermarkt 10. Sie sieht große Fenster, die Holz verschalt sind, und hört Hammerschläge. Und sie hatte eine Vorahnung: „Ich habe es in meiner Vorstellung schon so gesehen, wie es jetzt ist.“ Mit „es“ meint sie das Kaffeehaus Velvet.

Beim Besuch unserer Zeitung steht Heilig-Krauledat auf der anderen Seite besagter Fenster. Es duftet nach Kaffee. In den Auslagen ist neben 30 Sorten Kaffee und 50 verschiedenen Tees alles zu finden, was der Liebhaber dieser Heißgetränke braucht – vom Barista-Zubehör über spezielle Kannen und Teesiebe bis zu Kandis-Sticks und italienischem Gebäck.

Heilig-Krauledats Vater stammt aus Persien. „Da hat Kaffee eine ganz andere Bedeutung als hier“, sagt sie. „Bei einer Tasse Kaffee werden Geschäfte geschlossen und Schlichtungsgespräche geführt, Feste vorbereitet – Kaffee verbindet einfach.“ Kein Wunder also, dass die Röstpfanne für die Bohnen dort als ganz normales Haushaltsutensil gilt. Und ebenso kein Wunder, dass ihr die Liebe zu diesem Getränk von Kindesbeinen an mitgegeben wurde.

Kaffee kommt gut an: Inhaberin plant Bubble-Tea-Sortiment für jüngere Kundschaft

Bereits 2020 eröffnete die Unternehmerin in Gauting ein Kaffeehaus mit eigener Rösterei. Nun folgte Wolfratshausen. „Für mich ist das auch ein Umsetzen von Nachhaltigkeit“, sagt Heilig-Krauledat. „Ich kann Kaffee hier zwar nicht anbauen, aber rösten.“ Die Rohbohnen werden von kleinen Farmern auf der ganzen Welt gekauft. All ihre Mitarbeiter hat die 45-Jährige nach eigenen Worten selbst in der Kunst des Kaffeezubereitens ausgebildet.

Die Wolfratshauser haben mittlerweile gewisse Vorlieben entwickelt. „Bei Familien ist der Kaffee ,Roma‘ sehr beliebt, Männer greifen gerne auf ,Firenze‘ zurück, eine nach Schokolade schmeckende Mischung aus Äthiopien, zurück“, berichtet die Expertin. Um noch mehr junge Leute ins Kaffeehaus zu ziehen, will sie ab Februar an einer extra Bar Bubble-Tea anbieten. Außerdem möchte sie Milch-Shakes und Smoothies im Angebot aufnehmen. Gegen den kleinen Hunger zwischendurch gibt es Muffins, Hotdogs und belegte Bagels. „Und ich darf mit Erlaubnis der Stadt ein paar Außensitzplätze einrichten“, kündigt sie an.

Heilig-Krauledat sieht ihr Kaffeehaus nicht als irgendein beliebiges Café: „Ich will den Kunden eine Möglichkeit bieten, kurz zu verschnaufen, egal ob es während der Arbeit oder als Schlusspunkt nach einem Einkaufsbummel ist.“ Das Kaffeehaus Velvet ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.