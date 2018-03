74 km/h zu schnell: BMW-Fahrer (20) muss Lappen abgeben

Er war in Geretsried unglaubliche 74 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Ein BMW-Fahrer (20) muss nun seinen Lappen abgeben.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der BMW-Fahrer in der Nacht auf Samstag bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Bundesstraße 11 mit stolzen 149 km/h geblitzt. Erlaubt waren an dieser Stelle 70 Stundenkilometer.

Nach Abzug der Toleranz blieb eine Überschreitung von 74 km/h. Da die Polizei davon ausgeht, dass der 20-Jährige Geretsrieder vorsätzlich so schnell unterwegs warm, kommen auf ihn ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in der Verkehrssünder-Datei in Flensburg zu.