Adrenalin und blaue Flecken: Kinder düsen beim Ferienpass-Programm durch die Halfpipe

Bloß nicht die Balance verlieren (von vorne): Timo, Helena, Beverly, Simon Friedt, Miriam und Franzi genießen das Skaten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bei einem Angebot des Ferienpasses drehen fünf Kinder erste Runden auf dem Skateboard. Dabei schlagen sie sich ziemlich gut.

Waldram – Er hat aufgeschlagene Knie, blaue Flecken und sogar einen Verband um die rechte Hand. Der elfjährige Timo hat sich in den vergangenen Tagen beim Skateboardfahren einige Verletzungen zugezogen. Er nimmt zusammen mit vier Mädchen am Angebot des Ferienpasses teil. „Jeder ist schon mal hingefallen“, meint er. Ihm macht es aber so viel Spaß, dass ihn die Schmerzen nicht abhalten können. „Mit blauen Flecken verlässt jeder den Skatepark“, fügt die dreizehnjährige Beverly hinzu.

Skater üben in Waldram mit Aussicht auf die Berge

Das Geräusch der Autos, die auf der B11 am Skatepark in Waldram vorbeifahren, wird von den Rollen auf den Rampen übertönt. Die Anlage liegt am Rande des Geltinger Felds, auf einer grünen Wiese. Mit Aussicht auf die Berge können Skater- und Scooterfahrer hier ihre Tricks üben. Etwa 15 Kinder fahren an diesem Nachmittag die Rampen hoch und runter. Ferienpass-Betreuer Simon Friedt hilft seinen fünf Schützlingen, wenn sie Fragen haben.

Zusammen machen sie Übungen und dürfen erste Tricks ausprobieren. „Stellt euch keinen zu großen Herausforderungen und hört auf euer Bauchgefühl“, ruft Friedt der Gruppe zu.

Erste Tricks klappen schon ganz gut

Alle üben für sich und fahren schwungvoll auf die Rampen zu. Keuchend trifft die zehnjährige Miriam ein. Sie musste noch ihren Helm von zuhause holen. „Heute ist echt nicht mein Tag“, schnauft sie, als sie ihre pinken Knieschoner anlegt. Während sich Miriam vorbereitet, führt die elfjährige Helena Grundlagen vor, die Friedt ihnen beigebracht hat. „Den Uhrzeiger“ zum Beispiel. Dafür hält sie das eine Ende ihres Boards mit dem Fuß auf dem Boden, während sie sich um die eigene Achse dreht. „Ich war davor noch nie auf einem Skateplatz, aber ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus“, sagt sie.

Geschickt meistert Miriam die kleine Hürde. Im Hintergrund schauen ihre Freunde zu. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Franzi, Beverly und Timo formen mit den anderen einen Kreis. Alle stellen ihre Skateboards seitlich auf, so dass die Unterseiten ihrer Bretter zueinander zeigen. Sie steigen auf die schmale Kante und versuchen es, so lange wie möglich in der wackeligen Position auszuhalten. „Das war haarscharf“, sagt Franzi, nachdem sie fast von ihrem Board fällt.

Von Schürfwunden lassen sich die Kinder nicht bremsen

Wenig später geht es ans richtige Skaten: Die Kinder fahren auf eine Rampe. Kurz vor der Spitze heben sie ein Bein von ihrem Board, „den pinkelnden Hund“ nennt Friedt diese Übung. „Ich kann das nicht“, ärgert sich Miriam. Auch Timo hat Schwierigkeiten. Er verzieht das Gesicht, als er den Halt verliert und sich auf dem harten Boden eine Schürfwunde zuzieht.

Friedt platziert eine kleine schwarze Plastikrampe wenige Meter vor der Erhöhung. Von dieser sollen die Kinder nun auf die Rampe zufahren. Miriam stellt sich als erste dem Hindernis. Schwungvoll rollt sie auf die Rampe zu. Sie breitet die Arme aus. Sie beugt die Knie, kneift die Augen zusammen – und meistert die Übung problemlos. Miriam feuert ihre Freundin Franzi an, als diese ihr Glück versucht. Die beiden stehen nicht zum ersten Mal auf ihren Skateboards. „Wir haben schon mal mitgemacht“, erklären sie. „Es ist echt toll, wie ihr euch gegenseitig Tipps gebt“, lobt Friedt. Auch für Timo ist es nicht das erste Mal: „Ich habe schon zuhause geübt, aber vor dem Kurs konnte ich es nicht so richtig. Danach aber schon.“

„Ich bin ein Adrenalin-Junkie“

Die Übungsphase ist vorbei. Miriam und Franzi nehmen sich eine größere Rampe vor, während die anderen sich noch von der letzten ausruhen. „Ich bin ein Adrenalin-Junkie, deswegen hab ich keine Angst vor den größeren“, erklärt Miriam. In der Trinkpause packt sie eine blaue Brotbox aus. Sie verteilt ihre Kekse: „Das sind die Siegerkekse. Jedes Mal wenn wir eine Rampe schaffen, kriegen wir einen.“ Von Lena Imhoff

