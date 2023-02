SPD Icking: Neues Mitwirkungsgesetz schwächt Stellung von Senioren – örtlicher Beirat gefordert

Von: Jannis Gogolin

Die Ickinger SPD beim Feiern ihres 50-jähriges Bestehen. Die Genossen sind mit dem neuen Seniorenmitwirkungsgesetz unzufrieden. Es schwäche eher die Stellung der älteren Mitmenschen, als sie gesetzlich zu verankern. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein neues Landesgesetz verschlechtert nach der Meinung der Ickinger SPD die Lage älterer Menschen. Die Genossen wollen mit ihrer Kritik im Landtag aufschlagen.

Icking – Thüringen, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg: All diese Bundesländer haben ein Gesetz, das älteren Menschen eine Mitsprache sichert. Bayern soll nun auch eins bekommen, doch die Ickinger SPD zeigt sich unzufrieden. Sie befürchtet eine Verschlechterung der Lage.

Bisher hat die „Mitwirkung der Senioren gut funktioniert“, sagt Gabriele Skiba, Mitglied im Seniorenbeirat des Landkreises und Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60+ in einer Pressemitteilung. Doch das Seniorenmitwirkungsgesetz der Landesregierung aus CSU und Freien Wählern durchkreuze das örtliche „seniorenpolitische Gesamtkonzept“.

Anstelle einer gesetzlichen Verankerung der Beteiligung von älteren Menschen sei nun ein „Symbolgesetz“ geplant, das die Situation für Senioren eher verschlechtere. Skiba verweist auf die geplante Entkräftung der Landesseniorenvertretung Bayern (LSVB). Einerseits würde der Verband sich nicht mehr durch Mitgliedsbeiträge finanzieren, die Grundfinanzierung komme jetzt vom Freistaat. „Das klingt zwar zunächst positiv“, so Skiba. Doch „die Beiräte sind von dem Moment an nicht mehr unabhängig“.

Initiativrecht verloren, Altersgrenze aufgelöst: Ickinger SPD fordert eigenen Seniorenbeirat

Weiter sei das Ende des Mindestalters von 60 Jahren für Seniorenvertretungen geplant – auch „Nicht-Senioren“ sollen nun über die Interessen der Älteren entscheiden können. Daneben entfalle die Pflicht für Gemeinden, die Arbeit von Seniorenbeiräten in die Kommunalpolitik zu integrieren. Jene Gremien verlören zusätzlich die Möglichkeit, selbst Anträge in den Gemeinde- oder Stadträten einzubringen.

Als Reaktion auf das Landesgesetz stellt Ickings SPD unter ihrer Ortsvorsitzenden Dr. Beatrice Wagner in der Mitteilung nun Forderungen an die Gemeinde. Zuallererst soll ein eigener Seniorenbeirat in Icking installiert werden, zur „Stärkung des Mitspracherechts für Senioren“ vor Ort. Zudem wollen die Genossen dem Bayerischen Landtag mit ihrer Kritik gegenübertreten. Und wenn die Orts-SPD schon beim Thema organisierte Interessensvertretung ist: Ein Jugendparlament und ein Initiativrecht für Naturschutzverbände soll im gleichen Zuge die Gemeindepolitik ergänzen.

