Aktion „Die gute Tat“: Geretsrieder Unternehmen Tyczka zeigt sich spendabel

Ganze 6500 Euro kamen auf der Weihnachtsfeier der Unternehmensgruppe Tyczka für den guten Zweck zusammen. Das Geld geht an die Aktion „Die gute Tat“ - davon profitiert auch Geretsried.

Geretsried – Seit über einem halben Jahrhundert ist es in der Unternehmensgruppe Tyczka selbstverständlich, Menschen, die Unterstützung brauchen, im Rahmen der Aktion „Die gute Tat“ zu helfen. Für die Organisation und Vorstellung der einzelnen Projekte sind die Auszubildenden verantwortlich. „Auf unseren Weihnachtsfeiern halten sie Vorträge und bitten um Spenden“, erklärt Firmeninhaber Dr. Wolfgang Tyczka. Die gesammelte Summe wird anschließend von der Geschäftsleitung verdoppelt.

Das Ergebnis des Einsatzes kann sich auch heuer sehen lassen: Insgesamt 6500 Euro konnten dieses Jahr übergeben werden. 2500 Euro gehen an den Verein „Minilöwen e.V.“ aus Leipzig. „Das ist ein sozialer Förderverein, der sich seit 2016 auf der neonatologischen Station der Uniklinik Leipzig engagiert“, erklärt Sigi Tyczka, Ehefrau von Wolfgang Tyczka, das Projekt. „Hier befinden sich Frühgeborene und kranke Neugeborene höchsten Grades.“ Ziel ist, eine bessere medizinische Versorgung gewährleisten zu können und auch den Eltern psychologische und soziale Betreuung auf ihrem schweren Weg anzubieten.

Die restlichen 4000 Euro gehen an den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit in Geretsried, genauer gesagt, an die seit 2016 an der Staatlichen Realschule Geretsried eingeführte Jugendsozialarbeit. Bei diesem für Schüler, Lehrer und Eltern kostenfreien Angebot versucht Angela Heim sowohl präventiv zu arbeiten, als auch individuelle Lösungswege für und mit allen Betroffenen zu erarbeiten.

„Für uns ist das ein echtes Weihnachtsgeschenk“, freut sich Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit, über die Spende. „Damit haben wir nicht gerechnet.“ Für ihn und seine Kollegin kommt diese Gabe zur rechten Zeit, da die Jugendsozialarbeit an der Realschule gerade bis zum Jahr 2020 verlängert wurdet.

