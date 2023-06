Aktionstag im Dorfladen ein voller Erfolg - Großer Zuspruch von Besuchern

Schlechtes Wetter, guter Zuspruch: Am Aktionstag des Geltinger Dorfladens kamen 6000 Euro an Spenden zusammen. © Wupper/Archiv

Bei einem Aktionstag im Geltinger Dorfladen kamen Spenden in Höhe von gut 6000 Euro zusammen. Mit dem Geld kann die Genossenschaft nun ein neues Kühlregal kaufen.

Gelting – Der Aktionstag des Geltinger Dorfladens im Mai war ein Erfolg. Dank der eingenommenen Spenden in Höhe von gut 6000 Euro kann die Genossenschaft nun das benötigte neue Kühlregal kaufen. „Wir sind gerade dabei, ein geeignetes Gerät auszusuchen und zu bestellen“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Dorfladen-Genossenschaft, Silke Noeller-Granget, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das neue Kühlregal muss den Anforderungen für die Aufbewahrung von Milch und Molkereiprodukten genügen. Das heißt, die Temperatur muss zwischen null und fünf Grad Celsius liegen. „Wir werden wohl die gesamte Summe für den Kauf brauchen“, sagt Nöller-Granget.

Der enorme Zuspruch beim Aktionstag habe die Vorstandschaft in ihrem Bestreben bestärkt, den Dorfladen zu erhalten. „Wir haben 69 gespendete Kuchen bekommen, und am Abend waren alle weg. Dasselbe galt für den Fleisch- und Würstchenverkauf“, zieht die Vorsitzende Bilanz. Um seinen Fortbestand müsse der kleine Laden in der Ortsmitte jedoch weiterhin kämpfen, so Noeller-Granget.

Die Einkaufspreise für Lebensmittel seien wieder leicht gestiegen, der Umsatz gleichzeitig zurückgegangen: „Wir sind noch nicht über den Berg“. Alle Zahlen wird die Vorstandschaft bei der Generalversammlung an diesem Freitag ab 19 Uhr im katholischen Pfarrheim auf den Tisch legen. Dazu sind alle Genossenschaftsmitglieder eingeladen. tal

