Altstadt-Planung in Wolfratshausen: Marienbrunnen rückt näher an die Straße

Von: Dominik Stallein

Der Brunnen wandert, die Bäume bleiben: Der Stadtrat hat einer Verschiebung des Marienbrunnens zugestimmt – er soll näher an die Bundesstraße rücken, um den Platz dahinter zu öffnen. © Archiv

Die Altstadt von Wolfratshausen soll schöner werden. Dafür wird der Marienbrunnen um einige Meter verschoben. Die Platanen auf dem Platz bleiben erhalten.

Wolfratshausen – Er ist ein Wahrzeichen der Stadt: Auf dem zentralen Platz im Wolfratshauser Markt sprudelt der namensgebende Marienbrunnen. Dort soll er zwar bleiben – wo genau, darüber gingen die Meinungen im Stadtrat aber auseinander. Nach einer längeren Diskussion ist klar: Im Zuge der Altstadt-Aufwertung soll das Denkmal für die gefallenen Soldaten aus der Loisachstadt versetzt werden.

Vier Varianten für die Gestaltung des Marienplatzes vor der Kirche St. Andreas standen zur Diskussion. Die Wahl des Gremiums fiel auf eine Idee des Wolfratshausers Wilhelm Eilers aus der Bürgerbeteiligung: Er sieht vor, die Platanen zu erhalten und den Brunnen etwa fünf Meter in Richtung der Marktstraße zu verschieben, um den Platz dahinter zu öffnen.

Die Erhaltung der Platanen war allen Stadträten wichtig, weshalb eine Variante, die eine Fällung der Bäume beinhaltete, schnell aus dem Rennen war. Eine zusätzliche Verschiebung des Brunnens in Richtung der ehemaligen Sparkassenfiliale fand ebenfalls wenig Fürsprecher.

Marienbrunnen verschieben? Ex-Bürgermeister ist dagegen

Einige Stadträte wollten den Platz unverändert erhalten. Liste WOR-Sprecher Helmut Forster legte sich fest: Der Marienplatz soll nicht angetastet werden. „Es gibt genügend Möglichkeiten, sich in der Stadt aufzuhalten und Veranstaltungen auszurichten“, meinte er mit Blick auf die Hoffnungen, eine zusätzliche Fläche zu gewinnen. Die Kosten – Forster sprach von rund 200 000 Euro – „halte ich nicht für verantwortlich finanzierbar“. Außerdem stünde das Bauwerk unter Ensembleschutz, eine Verschiebung des Brunnens sei daher kaum möglich. In diesem Punkt widersprach Dr. Hans Schmidt (Grüne): Das Landesamt für Denkmalpflege habe keine Bedenken geäußert. So stand es auch in der Sitzungsvorlage.

Marienplatz in Wolfratshausen: Brunnen soll verschoben werden - Bäume dürfen bleiben

Einen Grund dafür nannte Dr. Ulrike Krischke (Bürgervereinigung): In der Vergangenheit stand der Brunnen nämlich bereits an einer anderen Stelle, wie das älteste bekannte Foto des Bauwerks beweist. Um das Jahr 1880 wurde es aufgenommen und zeigt den Brunnen direkt neben dem Humplbräu. Dieses Argument ließ Richard Kugler (Liste WOR) nicht gelten: „Der Brunnen steht schon lange an der jetzigen Stelle, und eine Versetzung ist nicht notwendig“. Er habe mit Experten gesprochen, die wüssten, wie das Bauwerk im Fundament verankert ist. „Sie glauben nicht, dass man ihn verschieben kann, ohne die Bäume zu beschädigen.“ Er befürchtete, dass in diesem Falle die Platanen doch gefällt würden, was seine Fraktion strikt ablehne.

Altstadt-Aufwertung: „Herz der Stadt“ soll gepflegt werden

Der Großteil des Gremiums favorisierte die Verschiebung des Brunnens in Richtung Marktstraße. „Dieser Platz ist das Herz der Stadt“, sagte SPD-Rat Fritz Schnaller, „das müssen wir hegen und pflegen“ – und zu einem „Zentrum mit Veranstaltungen auf einem schön gestalteten Freiplatz“ umwandeln. Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) stimmte zu: „Der Ort kann ein Herz sein, wenn man die Barriere aufbricht“, indem man den Brunnen verschiebt.

„Wir sollten nichts unversucht lassen, um die Attraktivität zu steigern“, meinte CSU-Fraktionschefin Claudia Drexl-Weile. BVW-Rätin Krischke appellierte an ihre Gremiumskollegen „Mut zur Veränderung“ zu beweisen und den Brunnen „noch mehr zu einem Wahrzeichen werden zu lassen, als er jetzt schon ist“, indem man ihn stärker in den Fokus rückt. Einen Nebeneffekt dieser Maßnahme nannte Dr. Hans Schmidt: „Der Verkehr wird optisch gebremst“, weil der Brunnen näher an der Bundesstraße stünde. Dass die Verschiebung wirklich zu einer Verschönerung beiträgt, bezweifelte BVW-Sprecher Josef Praller: „Einen Brunnen zu verschieben, macht den Marienplatz noch nicht zu einem Platz – das entzieht sich meiner gestalterischen Vorstellungskraft.“

Mit 15:5 Stimmen wurde letzlich beschlossen, die Verschiebung in Richtung der B11 ohne Fällung der Bäume weiter zu verfolgen. „Jetzt ist die Zeit für Veränderung“, meinte Drexl-Weile.