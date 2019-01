Andrä muss gehen, Wanner übernimmt

Geretsried – Der ESC Geretsried hat nach dem verpatzten Start in die Abstiegsrunde gegen den ESC Kempten (4:7) die Reißleine gezogen: Am Samstag trennte sich der Bayernligist von Trainer Ludwig Andrä. Sein Nachfolger wird der bisherige Juniorencoach Sebastian Wanner, der vom 2. Vorsitzenden Peter Holdschik unterstützt wird. „Wir haben in der Vorstandschaft schon in den vergangenen Wochen einen Abwärtstrend wahrgenommen, aber gehofft, dass die Mannschaft noch die Kurve bekommt“, sagte der ESC-Vize. „Bei nur 14 Spielen in der Abstiegsrunde können wir uns nicht erlauben, in ein Loch zu fallen. Und die Leistung gegen Kempten war absolut erschreckend – Körpersprache, Einstellung und Wille waren quasi nicht vorhanden.“ Die Entscheidung, sich nach eineinhalbjähriger Tätigkeit von Andrä zu trennen, sei nicht leicht gefallen. „Immerhin ist ihm im vergangenen Jahr mit dem Einzug in die Aufstiegsrunde zur Oberliga der größte Erfolg der Vereinsgeschichte gelungen“, betonte Holdschik und fügte an: „Leider erwischt es den Trainer in einer schlechten Phase oft als erstes, doch die Mannschaft muss jetzt eine Reaktion zeigen.“