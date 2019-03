Ascholdinger Tüftler bringt neue Skibindung auf den Markt

Markus Steinke hat mit seinem Team eine Freeride-Bindung entwickelt. Nach einigen Anfangsproblemen soll sie im kommenden Herbst auf den Markt kommen.

Ascholding/Oberhaching – Gute Ideen setzen sich nicht zwingend auf Anhieb durch. Oft braucht es einen langen Atem und noch mehr Geld, um einen Geistesblitz zur Marktreife zu bringen.

Markus „Bambam“ Steinkehat vor gut drei Jahren eine Skibindung erfunden. Oder besser gesagt: Der heute 43-jährige,selbst ein passionierter Freerider, hat „zwei existierende Ideen zusammengeschmissen“, nämlich die Idee der in den vergangenen Jahren zum Trend gewordenen Pin- mit der einer alpinen Sicherheitsbindung. Heraus kam eine abfahrtsorientierte Skitourenbindung, die „Pindung“.Drei Patente hält der Ascholdinger. nicht auf die Idee selbst, sondern auf Teile seines Produkts. Der Markteinstieg war für die Wintersaison 2016/17 geplant, daraus wurde aber nichts. „Wir sind eine kleine Firma“, sagt Steinke. „Unsere Werkzeugkosten waren außerdem immens hoch. Zusammengefasst: Uns hat schlicht und einfach das Kapital gefehlt, um den Zeitplan einzuhalten.“

Doch tot ist das Projekt nicht, im Gegenteil: Auf der Sportartikelmesse ISPO vor wenigen Wochen war Steinkes Unternehmen Bavarian Alpine Manifest (B.A.M.) mit der inzwischen serienreifen Pindung „Enduro“, wie sie nun heißt, vertreten. Und am 1. Oktober dieses Jahres soll sie in den Handel kommen. Für 499 Euro pro Paar erhält der Kunde dann ein Produkt, dessen Bauteile größtenteils aus Bayern und Tirol stammen und das südlich von München zusammengebaut wird.

Dass inzwischen zwei große Player in der Skisport-Branche, Salomon und Atomic, die gleiche Idee aufgriffen – und auch schon in den Verkauf brachten, stört den Ascholdinger nicht. „Ich finde das in Ordnung. Es ebnet uns den Weg, weil es zeigt, dass die Grundidee gut ist.“ Seine Pindung sei allerdings noch ein wenig abfahrtsorientierter als die Modelle der Konkurrenz. „Ab 90 Millimeter Skimittelbreite haben wir für den Allmountain-Bereich etwas, was kaum zu toppen ist.“

