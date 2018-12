Aus dem Fernsehen nach Ascholding: Die Dorfboch Musi

Auch die Dorfboch Musi spielt beim Benefizkonzert „Zwischen den Jahren“ am 5. Januar im Ascholdinger Holzwirt.

Ascholding – In der Dorfboch Musi sind das bayerische Oberland und das Inntal vereint. In den beiden bedeutsamen Regionen der Volksmusik haben die sechs Musikanten ihre Wurzeln. Christian Lang, Sprecher der Dorfboch Musi, zum Beispiel stammt aus Nußdorf im Kreis Rosenheim. Nach Oberbayern hat ihn vor 15 Jahren seine Ehefrau gelockt.

Der Großteil der Mitglieder der Dorfboch Musi hat Musik studiert. Sie sind also professionelle Musiker. Die zwei Frauen und vier Männer sind in verschiedenen Gruppen aktiv, etwa dem Hans-Berger-Ensemble. Die Auftritte der sechs Bayern sind breit gefächert: Sie musizieren sowohl auf Hochzeiten und in Kirchen als auch im Biergarten oder auf Musikantentreffen. In der Fernsehsendung „Zsamm g’spuit im Leitzachtal“ des Bayerischen Rundfunks war das Sextett im März dieses Jahres zu sehen und zu hören.

Der 38-jährige Sebastian Lang ist Musiklehrer und spielt seit 15 Jahren die Tuba. Seine Frau Martina Lang hat in München Volksmusik studiert. Sie beherrscht Querflöte und Klarinette, Hackbrett und Gitarre. Das Paar lebt mit seinen drei Kindern in Erl in Tirol.

Musiker Florian Paul lernte bereits im Kindesalter Klarinette, außerdem ist er Zweiter Musikmeister der Blaskapelle Neubeuern bei Rosenheim. Monika Schroller aus Kiefersfelden hat ihr Instrument, die Gitarre, studiert und arbeitet als Musiklehrerin. Andreas Winkler spielt das Akkordeon, er ist ebenfalls studierter Musiker und Musiklehrer. Außerdem gehört der Reichersbeurer zu den bekannten Reiwa-Buam.

Bleibt noch Sprecher Christian Lang. Er lebt mit seiner Ehefrau und seinen drei Buben im Dietramszeller Ortsteil Bairawies. Im Hause Lang spielt der älteste Sohn Klarinette, der mittlere lernt bereits die Diatonische. Bislang kein Instrument hat der jüngste Spross der Familie: Er liegt aktuell noch in den Windeln. gka

Info

Das Benefizkonzert „Zwischen den Jahren“ findet am Samstag, 5. Januar, um 20 Uhr im Festsaal des Holzwirts in Ascholding (Dietramszell) statt. Einlass ist um 18 Uhr. Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es in den Geschäftsstellen von Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur in Wolfratshausen (Pfaffenrieder Straße 9) und beim Tölzer Kurier, bei den Raiffeisenbanken Dietramszell, Ascholding, Egling und Wolfratshausen sowie beim Holzwirt in Ascholding. Restkarten an der Abendkasse.

gka

Lesen Sie auch: Benefizkonzert in Ascholding: Auch „Die Argeter Goldkehlchen“ sind zu sehen