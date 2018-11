Bauausschuss sagt Ja zu einem Supermarkt in Ascholding

Ohne Gegenstimme hat der Bauausschuss des Dietramszeller Gemeinderats am Dienstagabend dem Bau eines Supermarkts mit Nebengebäude in Ascholding das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Dietramszell – Im Vorfeld hatten einige Gemeinderäte Bedenken geäußert, ob die architektonische Gestaltung des großen Gebäudes den örtlichen Vorstellungen entspricht. Deshalb war die Genehmigung des Bauantrags in der Sitzung Anfang Oktober vertagt worden.

Ihre Sorgen konnte der diesmal anwesende Planer Ludwig Hölzl weitgehend zerstreuen. „Farblich dominant sind die Ziegeldächer. Für die Außenwände ist eine umlaufende, naturbelassene senkrechte Holzverschalung geplant“, erklärte der Architekt aus Geretsried. Damit war eine wesentliche Vorgabe des Gemeinderats erfüllt – die Verwendung regional üblicher Farben und Materialien. Nur der Anlieferbereich im nördlichen Teil des Gebäudes soll weiß verputzt werden und ein Flachdach erhalten, um dem Nebenbau ein „möglichst harmloses, untergeordnetes Aussehen“ zu geben, so Hölzl. Vom Supermarkt durch einen kleinen Zwischenbau getrennt, schließt sich an der Südseite ein kleineres Arzt- und Apothekenhaus an – ebenfalls größtenteils mit Holzlatten verkleidet. Der Kindergarten, den die Gemeinde auf dem südlichen Grundstücksteil errichten will, war nicht Bestandteil des Bauantrags.

„Insgesamt ein gelungener Plan“, urteilte Gemeinderat Anton Huber. Bürgermeisterin Leni Gröbmaier empfahl, für die Holzverschalung „einheimische Lärche, keine sibirische“ zu verwenden. Ob ihr dieser Wunsch erfüllt werde, konnte der Architekt nicht versprechen: „Da müssen wir schauen, was der Markt bietet.“ Vor dem ersten Spatenstich muss aber noch das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen werden. Spätestens im Frühjahr, hofft Hölzl, kann der Bau dann beginnen.

cw

