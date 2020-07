Auseinandersetzung endet blutig

Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Montagabend in Wolfratshausen.

Blutig endete eine Auseinandersetzung zwischen zwei Wolfratshausern am Montagabend. Laut Polizei saß ein 62-Jähriger gegen 19 Uhr am Steghiaslweg in seinem Garten, als ein 43-Jähriger vorbeiging. Dieser fing an, den anderen zu beleidigen, woraufhin sich ein handfester Streit entwickelte.

Der 62-Jährige ging seinem Kontrahenten nach und schlug ihm auf den Kopf. Daraufhin wurde er von dem 43-Jährigen geschubst, stürzte zu Boden und zog sich blutende Verletzungen an Kopf und Ellbogen zu.

Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.