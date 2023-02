Eine ausgezeichnete Nachbarschaft: Münsinger Wohnmodell dominiert weiteren Wettbewerb

Erneut ausgezeichnet: Das Wohnmodell am ehemaligen Pallaufhof in Münsing. © privat

Die Wohnanlage einer Münsinger Bauherrengemeinschaft hat erneut abgeräumt – diesmal 12 500 Euro und ein dickes Lob von der Wüstenrot-Stiftung.

Münsing – Das Wohnmodell der Arc Architekten am Pallaufhof in Münsing hat erneut einen Preis eingeheimst: den Gestaltungspreis der Wüstenrot-Stiftung, der heuer laut Pressemitteilung zum 13. Mal vergeben wurde. Aus 189 Einsendungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden 15 Projekte prämiert. Das Münsinger Modell belegte gemeinsam mit zwei weiteren gleichwertigen Modellen aus Köln und Bad Hindelang Rang eins, der mit 12 500 Euro dotiert war. Kürzlich fand die Preisverleihung im Hospitalhof in Stuttgart statt, zu der stellvertretend für die Bau- und Wohngemeinschaft Mechthild Felsch anreiste.

Gefragt waren bei dem Wettbewerb „beispielhafte und zukunftsfähige Einfamilienhäuser“. Die beiden lang gestreckten Baukörper am Labbach, unterhalb des ehemaligen Pallaufhofs und künftigen Bürgerhauses gelegen, sind keine typischen Einfamilienhäuser. Gerade das gefiel der Jury. Sie beherbergen 24 Wohneinheiten, von der Zwei-Zimmer-Wohnung bis zum Sieben-Zimmer-Haus, unter ihren Dächern. 75 Prozent der Bewohner sind Einheimische. So hatte es die Gemeinde vorgegeben. Eine große Gemeinschaftsfläche mit Wiese und alten Bäumen verbindet die Gebäude.

Von Anfang an konnten die künftigen Bewohner mitbestimmen, wie ihr künftiges Eigenheim aussehen sollte. Losverfahren regelten im Zweifelsfall, wer wo wie viel Platz bekam. Aus der Bau- entwickelte sich die Wohngemeinschaft – über die Mechthild Felsch sagt: „Man kennt sich und hilft sich gegenseitig. Es ist ein angenehmes Miteinander.“

„Alle unter einem Dach“: Viele Generationen an einem Ort sorgt für lebendiges Dorfleben

Unter dem Motto „Alle unter einem Dach“ hatten Manfred Brennecke und Stefan Kohlmeier vom Architekturbüro Arc Architekten in Bad Birnbach ihr Aushängeschild aus Münsing eingereicht. Es war bereits mehrfach ausgezeichnet worden. Als Mehrgenerationenwohnen leiste das Ensemble im Ortszentrum einen wertvollen Beitrag zum lebendigen Dorfleben, begründete die Jury unter dem Vorsitz von Victoria von Gaudecker, Professorin für Entwerfen und Gebäudelehre, ihre Wahl.

Die Baukörper orientierten sich gestalterisch am oberbayerischen Einfirsthof und fügten sich harmonisch in den dörflichen Kontext ein. Die in Holzbauweise errichteten Energieeffizienzhäuser seien eine vorbildliche Lösung für nachverdichtetes Bauen unter Berücksichtigung des Flächenverbrauchs.

Mechthild Felsch brachte als Erinnerung an die, ihren Worten zufolge „sehr schöne, feierliche Veranstaltung“ eine Urkunde für die Bauherrengemeinschaft mit nach Hause. Alle prämierten Objekte sind mit Fotos und Videos im Internet zu sehen. TANJA LÜHR

Infos im Internet: www.wuestenrot-stiftung.de