Amphibienwanderung: Darum mahnt der Bund Naturschutz zur Vorsicht

Der Bund Naturschutz (BN) rettet in diesen Tagen wieder tausende Amphibien. Blind vor Liebe strömen Frösche und Kröten zu ihren Laichplätzen.

Bad Tölz-Wolfratshausen– An 15 Sammelstellen im Landkreis sorgen rund 150 ehrenamtliche Helfer dafür, dass die Tiere nicht unter die Räder kommen. Wenn die Ehrenamtlichen die unzähligen Tiere in Behältern über die Straße tragen, kann es gefährlich werden. Rudolf Schneider weiß um die Risiken. Seit einigen Jahren koordiniert er die Sammelstelle an der Staatsstraße 2370 zwischen Achmühle und Eurasburg. „Ortskundige geben auf diesem Straßenabschnitt gerne Gas.“ Zudem sei die Stelle relativ unübersichtlich. Deshalb hat sich der Bund Naturschutz entschieden, an diesem Abschnitt die dämmerungsaktiven Amphibien nicht mehr nachts über die Straße zu bringen, sondern erst am nächsten Morgen, wenn es hell ist.

Auch wenn die Ehrenamtlichen in ihren Leuchtwesten bei Tageslicht besser zu sehen sind, appellieren BN-Mitglied Schneider und Tony Lechner, Verkehrsexperte der Polizei Wolfratshausen, die Tempolimits unbedingt einzuhalten. Auf dem 700 Meter langen Teilstück im Wald ist in den kommenden Wochen nur Tempo 50 erlaubt – Schilder mit Froschsymbol und Blinklichter an der Straße sollen die Verkehrsteilnehmer bremsen. Um die Akzeptanz der Autofahrer für das Tempolimit zu steigern, gilt die Regelung nur in den Stunden, in denen die Ehrenamtlichen aktiv sind Am Achmühler Abschnitt zwischen 7 und 10 Uhr, an den anderen Sammelstellen in den Abendstunden. „Wir beschränken die Autofahrer so wenig wie möglich“, erklärt Lechner.

Die „für Sammler gefährlichste Stelle im Südlandkreis“ liegt nach den Worten von BN-Geschäftsstellenleiterin Monika Schotte am Stallauer Weiher zwischen Bad Tölz und Bad Heilbrunn. Am Mittwoch wurde dort begonnen, den mobilen Amphibienzaun aufzubauen. Sobald dieser steht, kommt die Verkehrsbehörde einer „langjährigen Bitte der BN-Helfer“ nach und drosselt die Geschwindigkeit temporär erstmals auf 50 km/h.

Der Bund Naturschutz hofft, dass sich die Autofahrer daran halten. Denn mit ihrer Sammelaktion sorgen die Freiwilligen nicht nur für die Sicherheit der Amphibien, sondern auch der Autofahrer. „Wären gerade nachts und bei Regen hunderte von Amphibien auf den Straßen, würden sich diese für Verkehrsteilnehmer in gefährliche Rutschbahnen verwandeln“, sagt Schotte.

Auch außerhalb der angegeben Zeiten sollten Autofahrer wachsam sein. Gerade dann, wenn es etwas wärmer ist, strömen die Frösche und Kröten in Scharen zu ihren Laichgewässern. Dann müssen die Helfer häufiger ausrücken. Außerdem kann nicht jede ihrer Wanderrouten mit Zäunen geschützt werden. In der Nähe von Gewässern und Feuchtgebieten muss jederzeit mit Amphibien gerechnet werden.

Für die Tiere ist das ein gefährlicher Ausflug: Wenn innerhalb von einer Stunde nur zehn Fahrzeuge eine Straße passieren, kann ein Viertel vernichtet werden. Bei 60 Autos sind es schon 75 Prozent. Dabei werden nicht alle Amphibien tot gefahren. Die Druckunterschiede bei vorbeifahrenden Autos ab einem Tempo von 30 Stundenkilometern reichen laut Bund Naturschutz aus, um die inneren Organe der Tiere so schwer zu schädigen, dass sie nie ihre Laichgewässer erreichen.

Seit 25 Jahren betreut die Kreisgruppe des BN die Amphibienwanderung. Dabei erhält der Verein finanzielle Unterstützung von der Regierung von Oberbayern. Nach eigenen Angaben haben die jährlich etwa 150 Helfer in dieser Zeit über eine halbe Million Amphibien über die Straße getragen. 2018 wurden in den Einsatzgebieten insgesamt rund 37 800 Tiere gerettet.

Die Sammelgebiete

des Bund Naturschutz für Amphibien sind: Gut Meilenberg bei Dorfen, Bergkramerhof, Ascholding, Harmatinger Weiher, Schwaigwall, Haidach, Achmühle, Beuerberg, Sachsenkam, Stallauer Weiher, Seestall Weiher, Kochel, Walchensee und Lenggries-Hohenburg. Der Landesbund für Vogelschutz sammelt zusätzlich bei Eulenschwang und Moosham.

Dominik Stallein