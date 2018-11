Frage der Woche: Gibt es plastikfreie Adventskalender?

Immer mehr Plastikmüll verschmutzt unseren Planeten. Auch zur Weihnachtszeit entstehen durch Schokolade und Co. wieder Unmengen an Müll. Deshalb haben wir uns gefragt: Gibt es auch Möglichkeiten für plastikfreie Adventskalender?

Unser Planet versinkt im Plastikmüll. Die Diskussion, wie man Verpackungsabfälle vermeiden kann, ist in vollem Gange. Jetzt steht die Adventszeit vor der Tür, und jeder kennt die mit Schokolade gefüllten Blister. Aber gibt es denn auch einen plastikfreien Adventskalender? Das haben wir Jasmin Seitner-Spangenberg gefragt. Sie ist Inhaberin des verpackungsfreien Geschäfts und Cafés freiZeit in Bairawies.

„Ich bin tatsächlich noch selbst am Tüfteln, weil ich so etwas gerne meinen Kunden anbieten möchte. Deshalb kann ich vorerst nur Tipps zum Selbermachen geben. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, einfach 24 Plätzchen zu nummerieren. Oder eine Obstkiste in 24 Türchen einzuteilen und diese mit selbst gemachten Pralinen, Seifen oder Marmelade zu befüllen. Eingewickelt oder verpackt werden können die Geschenke in Allzwecktücher, die sind nach dem Auspacken wiederverwendbar. Eine weitere Alternative ist ein Bücheradventskalender mit 24 Büchern oder ein typisches Adventskalenderbuch mit 24 kleinen Geschichten.“

