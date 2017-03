DSDS: Kommt der Geltinger in die nächste Runde?

Barfuß am Strand von Dubai Andreas Diekmann aus Gelting hat es wie berichtet unter die Top 30-Kandidaten der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) geschafft. Jetzt geht es in Dubai weiter.

Geretsried – Beim so genannten Recall in Dubai kämpft der 38-Jährige gegen seine Mitbewerber sowie weitere neue Herausforderer um den Einzug in die Live-Shows. An diesem Samstag, 4. März, ab 20.15 Uhr strahlt RTL die ersten Gruppen-Performances aus. Andreas Diekmann (li.) interpretiert zusammen mit Ersan Kurtisov (19) aus Radolfzell (am Klavier) und Leon Buche (28) aus Michendorf das Lied „Weil ich Dich liebe“ von Marius Müller-Westernhagen. Ihr Jury-Joker ist Dieter Bohlen. Gedreht wurde am berühmten Strandabschnitt zwischen dem Burj Al Arab und dem Jumeirah Beach Hotel. Direkt nach dem Auftritt erfahren die Kandidaten, für wen die Reise bei DSDS weitergeht und wer nach Deutschland zurückfliegen muss.