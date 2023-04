Von Rudi Stallein schließen

Die Blaskapelle Eurasburg spielt beim Osterkonzert letztmals mit ihrem Dirigent Alfred Menzinger. Geboten wird ein unterhaltsamer Musik-Mix.

Eurasburg – Zum ersten Mal seit drei Jahren gibt die Blaskapelle Eurasburg wieder ihr traditionelles Osterkonzert. Beim musikalischen Höhepunkt des Jahres am Ostersonntag in der Eurasburger Franz-Ziegler-Halle schwingt Alfred Menzinger zum letzten Mal am Pult den Taktstock. Der Dirigent beendet im Sommer nach über zehn Jahren als musikalischer Leiter aus beruflichen Gründen seine Tätigkeit bei der Blaskapelle.

Beethoven, Blasmusik und Chuck Berry: Letztes Konzert der Blaskapelle Eurasburg mit ihrem Dirigenten

Das Publikum darf sich wie beim letzten Konzert vor Corona im Jahr 2019 auf einen unterhaltsamen Mix aus sinfonischer Blasmusik, Marsch, Walzer und Polka sowie modernen Arrangements freuen. Dabei würdigen die Musikerinnen und Musiker dieses Jahr besonders den Komponisten Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag eigentlich schon 2020 musikalisch gebührend gefeiert werden sollte. Coronabedingt war dies dann aber nicht möglich.

Einige Stücke aus der Feder des bedeutenden Komponisten sind im aktuellen Programm enthalten. Dazu gehört unter anderem der bekannte Yorcksche Marsch, der jedoch, wie die Blaskapelle ankündigt, „in einer ausgefallenen, besonders reizvollen Bearbeitung des britischen Trompeters und Komponisten Philip Sparke“ zu hören sein wird. Ferner umfasst das Repertoire der Kapelle an Ostern „Ausschnitte aus Klavier- und sinfonischer Musik des großen Meisters der Wiener Klassik bis hin zu Einflüssen in den Rock’n’Roll“, wo dann auch Chuck Berry ins Spiel kommt.

Traditionelle Blasmusik und Abstecher in modernere Gefilde des Genres wie beispielsweise aus der Feder von La-Brass-Banda-Mitbegründer Stefan Dettl runden das Programm ab, zu dem ebenfalls der musikalische Nachwuchs der Eurasburger Blaskapelle einige Stücke beitragen wird. Das Konzert in der Franz-Ziegler-Halle in Eurasburg beginnt am Ostersonntag, 9. April, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr). Der Eintritt kostet acht Euro..