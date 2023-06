Bei Schulprojekt: Jugendliche aus Wolfratshausen schmieden Stahlfiguren

Teilen

Spiel mit dem Feuer: Experte Tom Carstens zeigt einem Schüler, wie man ein heißes Eisen schmiedet. © Hans Lippert

In der Werkstatt von Tom Carstens schmiedeten Kinder der Waldramer Grundschule Stahlfiguren. Die entstandenen lebensgroßen Skulpturen sollen die Altstadt von Wolfratshausen schmücken.

Degerndorf/Wolfratshausen – Mit Schutzbrillen und Lederschürzen ausgestattet durften Kinder der Waldramer Grundschule am Mittwochvormittag in der Werkstatt von Tom Carstens in Degerndorf „richtig echt schmieden“, wie der neunjährige Lukas stolz sagte. Unter der Anleitung von Carstens behaute der Junge eine glühende Eisenstange so lange mit dem Hammer von allen Seiten, bis sie gebogen war wie eine Wurzel – eine Wurzel für die „Baumfrau“. Diese ist eine von vier lebensgroßen Figuren, die bald die Altstadt von Wolfratshausen schmücken sollen. Damit schreitet das Kunst- und Geschichtsprojekt „Weibsbilder“ des Historischen Vereins Wolfratshausen voran (wir berichteten).

In Degerndorf: Schüler schmieden in Werkstatt Stahlfiguren

Beteiligt sind dieses Mal Schülerinnen und Schüler der Waldramer Grundschule sowie Geretsrieder Gymnasiasten, die das P-Seminar „Bildhauerei“ unter der Leitung von Kunstlehrer Matthias Wohlgenannt gewählt haben. Die angehenden Abiturienten haben Frauenfiguren aus dem „Weibsbilder-Kalender“ des Historischen Vereins künstlerisch umgesetzt. Der Kalender beinhaltet die Biografien von 52 Frauen, die bekannt oder unbekannt, die Geschichte der Stadt Wolfratshausen geprägt haben. Die Gymnasiasten erstellten zuerst Zeichnungen und später kleine Modelle aus Pappe, Draht, Holz und anderen Materialien.

Aufgrund dieser Vorlagen schmiedete Carstens am Mittwoch unter Mithilfe der Grundschüler die Metallfiguren. Als da wären die Buchhalterin, die den „Weibsbilder“-Kalender in Händen hält, die „Rohrfrau“, bestehend aus Eisenrohren, die Wickelfrau aus feinem Drahtgeflecht und die bereits genannte Baumfrau. Auf ihren Blättern durften sich die Grundschüler verewigen. Mit einer speziellen Stanztechnik gravierten sie ihre Vornamen in die Oberflächen ein, begleitet von Matthias Wohlgenannt und den P-Seminaristen.

Alles für die Weibsbilder: Die Klasse 3c der Grundschule Waldram in der Degerndorfer Schmiede von Tom Carstens. Hinten links Dr. Sybille Krafft, Chefin des Historischen Vereins Wolfratshausen, der das Projekt initiiert hat. © Hans Lippert

„So ein tolles Projekt haben wir noch nie erlebt“, schwärmte die Klassenlehrerin der 3c, Gabi Reumuth. Das Thema „Starke Frauen“ hatten sie und ihre Schüler zuvor auch im Unterricht behandelt. Die Kinder erfuhren zum Beispiel, wer Rosa Luxemburg, die prominente Vertreterin der europäischen Arbeiterbewegung, war, oder wie Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA, für Emanzipation und Gleichberechtigung kämpft. Sie durften sich als Frauen aus dem Kalender verkleiden und lernten somit spielerisch etwas über die Geschichte ihrer Heimatstadt.

So ein tolles Projekt haben wir noch nie erlebt.

„Es ist uns ein Anliegen, Kinder und Jugendliche für Geschichte und Kultur zu interessieren“, sagen die Vorsitzende Dr. Sybille Krafft und ihr Stellvertreter Bernhard Reisner vom Historischen Verein. Dass Tom Carstens, der schon viele Schmiede-Workshops für Kinder und Jugendliche geleitet hat, mit im Boot sitzt, sei ein großer Gewinn, so Krafft. Insgesamt fünf Mal waren die P-Seminaristen in seiner Werkstatt an der Angerbreite zu Gast. Die drei Jungs und zehn Mädchen lernten, mit dem Plasmaschneider umzugehen, zu schweißen und zu schmieden.

„Weibsbilder“ sollen vor den Sommerferien in Wolfratshausen aufgestellt werden

„Zwei von ihnen sind jetzt ernsthaft an einer Lehre zum Metallgestalter interessiert“, freut sich Carstens. Die 18-jährige Maja Hechtl gehört zwar nicht zu ihnen, aber sie sagt: „Es war auf jeden Fall sehr interessant, einen Einblick in das Kunstschmieden zu bekommen. Wann hat man schon sonst die Gelegenheit dazu?“

Die „Weibsbilder“ sollen laut Sybille Krafft nach Absprache mit der Stadt möglichst noch vor den Sommerferien an der alten Floßlände und anderen belebten Stellen in Wolfratshausen aufgestellt werden. TANJA LÜHR

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.