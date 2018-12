Bergmann-Stiftung: 149 000 Euro helfen kranken Kindern

Auch im hohen Alter eine unermüdliche Sammlerin: Christina Bergmann übergab nun den Erlös aus ihrer Spendenaktion für die Kinderkrebsforschung.

Wolfratshausen/München – Insgesamt 49 000 Euro haben Christina Bergmann und ihr Team in diesem Jahr für die Kinderkrebsforschung gesammelt. Das Geld überreichte die 90-Jährige unter anderem an zwei Kliniken in München. Zudem brachte sie einen Scheck über mehr als 100 000 Euro mit – das Vermächtnis einer Bürgerin aus Wolfratshausen.





Seit Jahren sammelt Christina Bergmann durch den Verkauf von Grußkarten, Geschenkpapier und ähnlichem Geld für die Kinderkrebsforschung. Zahlreiche Vereine, Unternehmen und Privatpersonen unterstützen ihre Stiftung zudem durch Spenden.

Aus dem Erlös erhielt heuer die Haunersche Kinderklinik in München 20 000 Euro. In Begleitung von Anneliese Meinl und Ingrid Brockhausen überreichte Christina Bergmann den symbolischen Scheck an Prof. Dr. Irene Schmid. Die Leiterin der Onkologisch-Hämatologischen Tagesklinik wurde in diesem Jahr für ihre Forschungsarbeit der Professorentitel verliehen. Schmid freute sich über die Spende und kündigte an: „Wir machen mit der Leberforschung weiter. Ich bin in der Studienleitung für ganz Deutschland. Meine Biologin im Hause arbeitet auf diesem Gebiet, und wir haben herausgefunden, dass Mikro-RNA, von uns immer als Abfallprodukte angesehen, an der Metastasierung beteiligt sind.“ Ganz überwältigt war die Ärztin, als Bergmann ihr einen weiteren Scheck über 105 000 Euro übergab. Eine Wolfratshauserin hatte testamentarisch verfügt, dass das Geld der Kinderkrebsforschung zugutekommen soll.

15 000 Euro aus der Christina-Bergmann-Stiftung übergaben die drei Frauen aus Wolfratshausen an das Klinikum Großhadern. Dort lernten sie den neuen Leiter der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Dr. Dr. Michael von Bergwelt kennen, der die Nachfolge von Prof. Dr. Wolfgang Hiddemann angetreten hat. Von Bergwelt war zuletzt als leitender Oberarzt in Köln tätig und ist Spezialist für die medikamentöse Therapie zur Stärkung des Abwehrsystems gegen Krebs. In Großhadern sei eines der größten Zentren in Europa, erklärte er. Erst vor wenigen Tagen sei die Therapie mit körpereigenen Zellen gegen Blutkrebs bei Erwachsenen genehmigt worden. Nun müsse die Infrastruktur aufgebaut werden. Die Spende über 15 000 Euro komme daher „wie gerufen“. Damit könne ein spezielles Ultraschallgerät angeschafft werden.

Weitere 15 000 Euro gehen noch einmal an Prof. Dr. Hiddemann. 2000 Euro überweist die Christina-Bergmann-Stiftung wie jedes Jahr an die Aktion Knochenmarkspende Bayern.

