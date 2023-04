Berufsorientierungsmesse Geretsried – Der Start ins Berufsleben

Berufsorientierungsmesse Geretsried im Stadion © Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG

Über 70 Aus- und Weiterbildungseinrichtungen aus der Region stellen sich am 4. Mai 2023 dem Nachwuchs vor.

Geretsried – Die Berufsorientierungsmesse „meineAusbildung!“ findet am 04. Mai von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Geretsrieder Eisstadion statt. Wir bieten allen Schülern die Plattform, um ihrem beruflichen Weg für die Zukunft einen Schritt näher zu kommen.

Hier werden alle individuellen Bedürfnisse abgedeckt. Durch das weitreichende Wissen, das in den Schulen heutzutage vermittelt wird, interessieren sich Jugendliche oft für mehrere Bereiche. Um ihnen die Entscheidung für den passenden Weg nach dem Abschluss zu erleichtern, gibt es die Berufsorientierungsmesse Geretsried.

Die meineAusbildung! findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen statt. Das Debut der Messe war 2019 in Wolfratshausen. Nach zwei Jahren Coronapause konnte der Veranstalter die Messe vergangenes Jahr in Bad Tölz wieder sehr erfolgreich durchführen. Den großen Erfolg der Berufsorientierungsmesse sieht man auch daran, dass sie von Herrn Ersten Bürgermeister Michael Müller am Donnerstagmorgen eröffnet wird.

Das gesamte Eisstadion in Geretsried wird zur Messe

Über 70 Unternehmen stellen sich vor © Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG

Das gesamte Eisstadion in Geretsried steht den angehenden Absolventen mit verschiedensten weiterführenden Angeboten zur Verfügung. Während die Schüler die Messe vormittags vorwiegend im Klassenverbund besuchen, stehen alle ausstellenden Unternehmen, Institutionen und Verbände bis 17:00 Uhr zur Verfügung. Somit haben die Jugendlichen auch die Möglichkeit, die Ausbildungsmesse nachmittags wahlweise mit der Unterstützung ihrer Eltern zu besuchen.

Ein Highlight der Ausbildungsmesse ist die Jobwall. Hier finden die angehenden Absolventen eine Übersicht der Aus- und Weiterbildungsangebote von allen ausstellenden Unternehmen und können diese dann gezielt an dem jeweiligen Stand besuchen, um alle weiteren Details über die offenen Stellen zu erhalten.

Die Messe soll jungen Menschen die Berufswahl erleichtern

Viele Interessierte finden hier Inspiration © Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG

Einblicke in verschiedene Berufsbereiche, wie das Handwerk, Pflege, kaufmännische Berufe, oder auch die vielzähligen Studienmöglichkeiten bieten eine Erleichterung beim Berufswahlprozess. Ein Anliegen des Veranstalters ist es, den Schülern die vielen verschiedenen Optionen aufzuzeigen, die es nach ihrem Abschluss gibt. „Heutzutage stehen den Jugendlichen unendlich viele Möglichkeiten in der Berufswelt offen und sie sollen daher jede Hilfe bekommen, die sie benötigen, um herauszufinden, was der richtige Weg für sie ist“, so David Wiedemann, Projektmanager der Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG.

Um den Jugendlichen den Übergang von der Schule ins Berufsleben so leicht wie möglich zu gestalten, stehen außerdem diverse Aussteller im so genannten Karriere-WarmUp zur Verfügung, die den Schülern unter anderem durch „Tipps beim Bewerbungsgespräch“, „Stärkencheck“, „Schullaufbahnberatung für das Abitur“, und „Unterstützung bei der Ausbildungsplatzsuche“ zur Seite stehen.

Über 70 regionale Unternehmen stellen sich vor

Über 70 regionale Unternehmen aus verschiedensten Branchen haben sich zur Messe angemeldet. Somit haben sowohl die Schüler als auch deren Eltern eine breite Auswahl, um die Top Aus- und Weiterbildungsbetriebe der Region kennenzulernen.

Unter anderem wird EagleBurgmann, einer der weltweit führenden Anbieter für industrielle Dichtungstechnik, auf der Messe bereitstehen, um all Ihre Fragen zum Arbeiten in der Industrie zu beantworten. Egal ob Industriemechaniker, Produktdesigner oder Produktdigitalisierung, EagleBurgmann hat für alle interessierten Schüler die passende Beratung und vielleicht sogar die Wunschausbildung.

Infos Eine Übersicht über alle bereits angemeldeten Aussteller finden Sie hier www.meineausbildung.ag/Geretsried/Besucher Dort können Sie direkt ein Termin mit den Unternehmen Ihrer Wahl vereinbaren und sich auf der meineAusbildung! Geretsried am 04. Mai kennenlernen.