Highlight der Bettelhochzeit: Burschenverein stellt besonderes Faschingsgefährt vor

Von: Franziska Konrad

Ja, mir san mit’m Radl da: Das Tandem ist ein Highlight der bevorstehenden Bettelhochzeit in Ascholding. Gemeinsam mit mehreren Vereinskollegen hat Hannes Schlickenrieder (vorne) das fast 50 Jahre alte Gefährt wieder auf Vordermann gebracht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Wochenende gibt es in Ascholding wieder eine Bettelhochzeit. Für den Faschingszug zum Misthaufen hat der Burschenverein ein fast fünfzig Jahre altes Tandem restauriert.

Ascholding – Montagabend, 17.30 Uhr am Kirchplatz in Ascholding. Über der menschenleeren Straße bricht die Dämmerung herein. Plötzlich durchbricht ein lautes, dumpfes Hupen die Stille. Kurz darauf flitzt ein etwa sechs bis sieben Meter langes Tandem die Straße entlang. Gefahren wird es, unter teils lautem Gelächter, von den Ascholdinger Burschen. Quasi als Generalprobe zur Bettelhochzeit. Das Spektakel findet nach elf Jahren Pause an diesem Samstag in Ascholding statt – zum insgesamt vierten Mal (siehe Kasten). Der Burschenverein Ascholding organisiert diesen Höhepunkt der Faschingszeit.

Bettelhochzeit in Ascholding: Burschenverein richtet altes Tandem wieder her

Zurück auf den Kirchplatz. Inzwischen ist das blau-weiß-gemusterte Gefährt gut auf dem Gehweg gelandet. Mit höchst zufriedenem Gesichtsausdruck läuft Hannes Schlickenrieder (21) an dem Tandem entlang. Prüfend fährt der 21-Jährige mit der Hand über einen der elf Lenker. „Die haben wir auch neu angebracht“, erzählt das Mitglied des Burschenvereins.

Ein stolzes Lächeln huscht über sein Gesicht. Gemeinsam mit drei, vier Vereinskollegen hat der Elektriker den Drahtesel in seinem Schuppen auf Vordermann gebracht. Monatelange Arbeit. An dem fast 50 Jahre alten Fahrzeug gab es einiges zu tun. „Das war wirklich sehr heruntergekommen“, erinnert sich der 21-Jährige. Er zeigt auf den Vorderteil des Fahrzeugs: „Dafür haben wir extra ein altes Motorrad gekauft und noch eine neue Gabel eingebaut.“ Die größte Arbeit machten die Umlenkrollen an der Fahrrad-Kette. „Vorher hat jeder Zweite rückwärts getreten. Das wollten wir ändern.“

Selbstverständlich kennt der Ascholdinger auch die Geschichte des historischen Tandems. Diese führt zurück bis ins Jahr 1975: Damals nahm der Burschenverein an einem Wettbewerb teil. Es ging darum, mit einem originellen Fahrzeug den Starnberger See zu umrunden. Die Idee für das Elfer-Tandem war geboren. Seitdem fristete das Gefährt ein eher einsames Dasein, wurde „immer mal wieder von einem Hof zum nächsten gereicht“. Bis es Schlickenrieder und seine Kumpel – rechtzeitig zur Bettelhochzeit – wiederentdeckten.

Vorbereitungen für Bettelhochzeit in Ascholding laufen - Alle Karten für Hochzeitsfeier verkauft

Neben dem Tandem begleiten den Faschingsumzug zum Misthaufen noch vier bis fünf weitere Anhänger. „Der Großteil ist inzwischen fertig“, berichtet Benedikt Harrer, Zweiter Schriftführer. Eine Generalprobe für das Stück steht noch an, „um zu schauen, dass alles passt“.

Recht schnell gefunden war übrigens das Brautpaar. „Das ist auch ein bisschen eine Ehre. Die Bettelhochzeit findet ja nur alle zehn Jahre statt“, erklärt der 24-Jährige. Witziger Zufall: Den Bräutigam – traditionell verkörpert von einer Frau – spielte bei der letzten Bettelhochzeit die Mutter der diesjährigen Bräutigam-Protagonistin.

Apropos Heiraten. Die 250 Karten für die Hochzeitsfeier nach der Trauung fanden reißenden Absatz. „Gleich am Anfang haben wir alle Mitglieder vom Burschen- und vom Madlverein Ascholding eingeladen“, berichtet Harrer. Danach „waren die ersten 150 Karten schon weg“. Auch die restlichen Karten gingen schnell weg. Für alle auswärtigen Zuschauer, die die Trauung trotzdem mitverfolgen wollen und per Auto anreisen, hat der 24-Jährige einen Tipp parat: „Am Ende der Isarstraße gibt es einen Gemeindeparkplatz.“ Sollte der voll sein, bleibt dem Rest nichts anders übrig, als in die Nebenstraßen auszuweichen. (kof)

Bettelhochzeit in Ascholding An diesem Samstag, 11. Februar, um 13.33 Uhr, trauen sich der Bräutigam Franziskus Barbossa, Freiherr von Nusseckistan, Gewaltigster Quergiebelbesitzer des Oberdorfs, und die Braut Mathilde Sogleimschnupferin, Komtesse von Kistenau, Tochter des Bipperus, Besitzerin des Reissnbergwerks auf einem Misthaufen an der Auenstraße in Ascholding.

Bereits ab 13 Uhr gibt es dort Verpflegung für alle Schaulustigen, unter anderem in Form von Glühwein, Bier und Nussecken. Ebenfalls gegen 13 Uhr startet der Faschingszug vom Gasthaus Holzwirt, am Holz 22, in Richtung Misthaufen. Nach der Trauung zieht die Hochzeitsgesellschaft samt Wagen zurück zum Gasthaus Holzwirt.

Dort findet im Anschluss die Hochzeitsfeier der Frischvermählten statt. Einlass ist nur mit gültigem Ticket möglich – allerdings sind alle Eintrittskarten bereits verkauft. Das Bettelhochzeit-Spektakel auf dem Misthaufen kann von allen Interessierten mitverfolgt werden.

