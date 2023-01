Brauchtumsgruppe Gelting: Vorverkauf für Theater hat begonnen

Von: Susanne Weiß

Landete einen Volltreffer: Die Theaterer der Brauchtumsgruppe Gelting führten 2020 „Herkules der Musterstier“ auf. Wegen Corona mussten viele Termine ausfallen. Nun kommt das Stück nochmal auf die Bühne. © sh/Archiv

Wegen Corona musste die Brauchtumsgruppe Gelting im Jahr 2020 viele Theatertermine absagen. Nun ist das Stück „Herkules der Musterstier“ zurück - der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Gelting – Die Theatergruppe des Brauchtumsvereins hatte das Stück mit viel Liebe einstudiert, und „Herkules der Musterstier“ kam beim Publikum auch richtig gut an. Doch dann hielt das Corona-Virus Einzug in Deutschland – und die Brauchtumsgruppe Gelting musste alle weiteren Termine absagen. Nur vier von zwölf Vorstellungen konnten die Laiendarsteller spielen. Nun, drei Jahre später, darf Herkules endlich doch noch aus dem Stall. Die Brauchtumsgruppe Gelting macht wieder Theater.

Brauchtumsgruppe Gelting macht wieder Theater - Vorverkauf hat begonnen

Traditionell startet die Spielzeit nach Fasching. Premiere ist am Samstag, 25. Februar, im Theatersaal an der Leitenstraße. Aufführungen sind dann jedes Wochenende bis Ostern. „Herkules der Musterstier“ von Marianne Santl dreht sich um Bauer Sixtus Hackl und seinen Freund, den Viehhändler Alois Siegl, für die ein Besuch der Zuchtviehausstellung in München mit einem „boarischen Hangover“ endet. Wie in dem Filmklassiker aus Hollywood wollen die beiden Männer so richtig die Sau rauslassen – ohne ihre Frauen. „Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“, heißt es in der Ankündigung.

In der ersten Runde sorgten Konrad Mayr, Franz Wirtensohn, Regina Mayr und die anderen Darsteller für viele Lacher im Publikum. Sie treffen sicher auch diesmal wieder den richtigen Ton. Vor der Aufführung und in den Pausen spielt Livemusik. Zur Begrüßung gibt es einen Sekt oder einen Schnaps.

Die Spieltermine sind: Samstag, 25. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 26. Februar, 18 Uhr; Samstag, 4. März, 20 Uhr; Sonntag, 5. März, 18 Uhr; Freitag, 10. März; 20 Uhr; Samstag, 11. März, 20 Uhr; Sonntag, 12. März, 18 Uhr; Samstag, 18. März, 20 Uhr; Sonntag, 19. März, 18 Uhr; Freitag, 24. März, 20 Uhr und Samstag, 25. März, 20 Uhr. Freie Plätze zeigen die Veranstalter online auf www.brauchtum-gelting.de an. Karten gibt es im Vorverkauf in der „Grube“, Leitenstraße 4, am Donnerstag, 2. Februar, 19 bis 22 Uhr; Samstag, 4. Februar, 9 bis 12 Uhr; Freitag, 10. Februar, 18 bis 20 Uhr; Samstag, 11. Februar, 9 bis 12 Uhr und Donnerstag, 2. März, 19 bis 22 Uhr. Zudem kann man Karten täglich zwischen 15 bis 19 Uhr telefonisch unter 0 81 71/7 86 32 bestellen und jederzeit online über Münchenticket. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Der Eintritt kostet 14 Euro. sw

