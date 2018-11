Christa Castringius: seit zehn Jahren Spenden für die Musik

Seit gut zehn Jahren unterstützt Christa Castringius Musikprojekte für Kinder, gründete sogar eine Stiftung. Für ihr Engagement erhielt die Lengenwieserin jetzt den Dörte-Sambraus-Preis.

Lengenwies –Christa Castringius ist mit der „Castringius Kinder & Jugend Stiftung München“ 23. Trägerin des Dörte-Sambraus-Preises. Seit 2008 unterstützt sie das Musikprojekt der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe. Für Castringius ist das eine Selbstverständigkeit: „Ich stifte gerne, das muss doch nicht belohnt werden.“

Christa Castringius und ihr Mann haben gemeinsam die Castringius Klinik in München-Planegg aufgebaut und fast 40 Jahre lang geführt. „Und natürlich haben wir uns überlegt, wie wir nach dem Verkauf der Klinik soziale Unterstützung leisten können“, erzählt die Ärztin und vierfache Mutter. Die Idee einer Stiftung entstand. „Mein Mann und ich diskutierten lange, ob wir das Geld lieber für Medizin oder Kinder verwenden sollten.“ Christa Castringius wählte die Kinder. Besonders diejenigen, die aus einkommensschwachen Verhältnissen kommen, sollten so eine Chance auf gute Bildung erhalten. So fördert die Stiftung Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche aus sozial schwierigen Verhältnissen. Neben unmittelbarer Lernförderung gehören dazu auch die Entwicklung sozialer Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen wie Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Castringius stammt aus Leipzig, der Stadt in der Johan Sebastian Bach seine großen Werke komponierte. Sie spielt selbst Geige, ein Grund, weshalb sie auch gerne Musikprojekte fördert. Allerdings ist sie nicht die Frau, die dasitzt und wartet, bis jemand zu ihr kommt. Castringius wird lieber selbst aktiv. „Ich möchte mich selbst informieren, will wissen, was für Menschen hinter den Einrichtungen und ihren Vorhaben stehen.“

Und so klopfte die Stiftung vor zehn Jahren an der Tür der Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe und pries eine Musikförderung an. „Das hatten wir bis dahin auch noch nicht erlebt“, erinnert sich Elke Burghardt, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Juggendilfe. „Normalerweise sind wir diejenigen, die Spender aufwendig suchen müssen.“

Die Castringius Stiftung kam wie gerufen. Zwei Jahre hatte die Sängerin Claudia Sommer die Kinder ehrenamtlich als Musiklehrerin unterrichtet – ein Projekt, das unbedingt auf ein sicheres finanzielles Fundament gestellt werden sollte. Das an die Stiftung eingereichte Konzept – es beinhaltet die Aufnahme einer CD, Musiktheaterworkshops und eine Liste mit notwendigen Anschaffungen wie Musikinstrumente und -schränke – überzeugte. „So konnten wir unser Vorhaben professionalisieren und durch die bis heute andauernde Unterstützung weiterführen“, zeigt sich Burghardt erleichtert. Unter Claudia Sommers Anleitung entstand ein Chor, der bereits mehrmals aufgetreten ist, Musicals wurden in Zusammenarbeit mit einer Theaterpädagogin erarbeitet und auf die Bühne gebracht. Burghardt: „Die Stiftung hat durch ihre Spenden eine kontinuierliche Arbeit möglich gemacht, und das ist in unserer Spendenkultur etwas ganz Besonderes.“

Christa Castringius erhält den Dörte-Sambraus-Preis am Samstag, 24. November, im Pfarrsaal in Beuerberg. Beginn ist um 17 Uhr.

sh

Lesen Sie auch: Appell an die Eurasburger: „Wir brauchen Ihren Input“