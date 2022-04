Nach zwei Jahren Corona-Pause: Isar-Flößer legen endlich wieder ab - „freuen uns wia‘d Sau“

Von: Volker Ufertinger

Rein ins Vergnügen: Nach dem neuesten Infektionsschutzgesetz können die Flößer wieder ablegen. Ob die Fahrten aber so ausgelassen sein werden wie vor der Pandemie, bleibt abzuwarten. © matthias balkd / dpa

Nach der Corona-Pause dürfen wieder Flöße fahren, weil Bayern nicht als Hotspot gilt. Die Traditionsbetriebe atmen auf. Ganz trauen sie dem Frieden aber nicht.

Wolfratshausen – Martina Seitner ist bestens gelaunt. „Endlich dürfen wir wieder was arbeiten“, sagt sie und lacht. Seit der Verkündung des 16. Bayerischen Infektionsschutzgesetzes am vergangenen Wochenende ist offiziell, was die Flößer nach zwei Jahren erzwungener Corona-Pause kaum mehr zu hoffen gewagt hatten: Sie dürfen wieder ihr Handwerk ausüben, isarabwärts nach München fahren und Gäste bewirten – und zwar ohne jede Einschränkung. Keine Maske, kein Alkoholverbot, nichts.

Nach zwei Jahren Corona-Pause: Flößer auf Isar und Loisach legen endlich wieder ab

„Wir können es fast nicht glauben“, erklärt die Tochter von Josef Seitner. So ganz traut sie der Sache aber noch nicht, die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre haben Spuren hinterlassen. Anlass zur Sorge gibt ihr, dass das Gesetz bis Ende April befristet ist. „Wer weiß, was bis dahin noch passiert“, sagt Martina Seitner. „Wir haben es ja erlebt, dass sich die Lage von Woche zu Woche ändern kann.“ Allerdings: In der warmen Jahreszeit sinkt die Zahl der Infektionen in der Regel. Es wird alles eher besser, nicht schlechter.

Die Nachfrage jedenfalls ist immens. „Die Leute wollen halt endlich wieder eine Gaudi haben“, sagt Seitner. Die wird der Familienbetrieb aus Wolfratshausen heuer wieder bieten können. Jeden Tag außer Montag legen die drei Floße von Weidach ab, Start ist ausnahmsweise nicht am 1. Mai, sondern am 30. April, weil dieser auf einen Samstag fällt. „Wir freuen uns schon narrisch“, so Seitner.

Söder will keine Hotspot-Regelung: Flößer dürfen wieder fahren - mit Gastro-Regelungen

Michael Angermeier, der traditionell an der Marienbrücke ablegt, sagt kurz und bündig: „Dann pack mas wieder.“ Er ist froh, dass Ministerpräsident Markus Söder aus Bayern keinen Hotspot gemacht hat. Das gibt ihm und seinem Unternehmen die Aussicht auf eine – hoffentlich – normale Saison 2022. „Wir als Flößer werden in der Verordnung zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aber für uns gelten dieselben Regeln wie für Wirte.“

Jetzt macht der Arzbacher auch mit den letzten Vorbereitungen ernst, es wird „ausgewintert“. Bisher habe man wegen der Unsicherheit noch ein wenig gezögert. Eine Unbekannte in der Rechnung ist für Angermeier noch das Verhalten der Leute. Im Bus nach Wolfratshausen werden sie nach wie vor die Maske brauchen. Werden sie sich wieder ins Vergnügen stürzen? Bleiben viele vorsichtig? „Das sind lauter Fragen, bei denen wir noch abwarten müssen.“ Angermeier wird mit seinen fünf Flößen heuer ebenfalls einen Tag früher starten, nämlich am 30. April. „Den Samstag nehmen wir mit.“

Floßfahrten sind wieder erlaubt - „Freuen uns wia‘d Sau“

Mit einem großen Seufzer der Erleichterung hat der Flößereibetrieb Franz Seitner auf seiner Facebook-Seite reagiert. „Es gibt keine Auflagen für unsere Floßfahrten“, heißt es da in Großbuchstaben. „Wir freuen uns wia’d Sau, auch wenn die neue Verordnung nur bis 30. April gilt.“ Das Flößereiunternehmen Seitner hatte in der Corona-Zeit Aufsehen erregt, weil er kurz davor stand, den Betrieb einzustellen. Sogar Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber schaltete sich ein. Jetzt scheint sich alles zum Guten zu wenden. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen“, so Monika Heidl-Seitner. Sie war jeden Tag im Internet, um die neue Verordnung, von der Wohl und Wehe abhängt, schnellstmöglich lesen zu können.

Flößer mit 2G-Regel, obwohl keine Einschränkungen gelten - es ist eine Vorsichtsmaßnahem

Sicherheitshalber wird das Unternehmen weiterhin Verträge auf Grundlage von 2G abschließen – quasi als vorbeugende Maßnahme für den Härtefall, dass die Regierung aus welchen Gründen auch immer wieder schärfere Maßnahmen erlässt. Die Saison der Seitners beginnt eine Woche später, am 7. Mai, von Donnerstag bis Sonntag mit jeweils drei Flößen. „Jetzt brauchen wir nachts nur noch viel schönen Landregen, damit die Isar genug Wasser hat, und tagsüber schönes Wetter“, so Heidl-Seitner. Dann steht den Flößern nichts mehr im Weg.

