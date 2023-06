100 Jahre im Freien aktiv: Ortsgruppe der Naturfreunde feiert Jubiläum

Von: Peter Herrmann

Naturfreunde Wolfratshausen 1.JPG © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Ob Bergwandern, Skifahren, Radeln oder Wildwasserfahrten mit dem Kanu – die Naturfreunde sprühen vor Aktionsfreude. Vor dem Jubiläumsfestabend präsentierte die Ortsgruppe ihre Sparten.

Die Wolfratshauser Ortsgruppe des damals schon in 14 Ländern bestehenden „Touristenvereins Die Naturfreunde“ gründete sich am 7. Januar 1923. Kurz darauf plante der erste Vorsitzende Eduard Wammetsberger mit weiteren Vorstandsmitgliedern im heute nicht mehr existierenden Vereinslokal „Schererbräu“ am Obermarkt die erste Hochlandtour.

Von diesem und anderen Ereignissen berichtet die frisch gedruckte Chronik der „Naturfreunde Wolfratshausen“, die am vergangenen Wochenende mit einem Aktionstag und einem anschließenden Festabend im Saal der Tanzschule Müller ihr 100-jähriges Bestehen feierten.



Klettern, Paddeln und Bergsport

Einen Einblick in die zahlreichen Aktivitäten vermittelten einige der insgesamt 197 Mitglieder in einer sechsstündigen Leistungsschau vor der Loisachhalle. So durften Kinder beispielsweise – abgesichert mit einem Seil – eine Kletterwand erklimmen. Udo Hamm vermittelte vor zwei mit Wasser gefüllten Becken die richtigen Paddeltechniken fürs Kanu- und Kajakfahren. „Leider fehlen uns Trainingsmöglichkeiten in den Schwimmbädern“, bedauerte er. Die Ausbildung für Wildwasserfahrten beanspruche ungefähr zwei bis drei Jahre. Falls dann doch einmal ein Unfall passiert, sei schnelles Handeln gefragt.



Anhand einer Holzfigur demonstrierte Hamm, mit welcher Technik Rettungssäcke besonders nah an den Verunglückten heran geworfen werden. Weitaus ruhiger ging es am Bergsport-Stand zu. Dort stellte Andreas Waldinger Schnuppertouren vor und lud zur Teilnahme an einem Quiz ein. Spielerisch erfuhren Kinder, dass eine Playstation eher nicht in den Wanderrucksack gehört – eine Sonnencreme und ein kleines Handtuch dagegen schon.



Im Foyer der Loisachhalle bot Brunhild Nelles gebrauchte Bergschuhe, Kleidung und Ski zu stark vergünstigen Preisen an. Derweil zeigten Vorsitzender Hugo Grabmann und Schriftführer Marcus Draheim auf einem Bildschirm Ausschnitte aus der Jubiläums-DVD zur 100-jährigen Geschichte der Naturfreunde.



Festabend im Saal des Tanzzentrums Müller

Die Vorführungen von Videoaufnahmen, Gstanzl von Mitgliedern, Reden sowie musikalische Beiträge der Waldramer Sängerinnen prägten danach den Festabend im Saal des Tanzzentrums Müller an der Geltinger Straße. Vorsitzender Hugo Grabmann begrüßte 110 geladene Gäste und ließ zunächst die Vereinsgeschichte Revue passieren.



So verboten die Nationalsozialisten in der Zeit des Dritten Reichs die aus der Arbeiterbewegung entstandene Gruppierung, die seit 1946 wieder Wanderungen und Bergtouren unternehmen konnte. Hinzu kamen die Sparten Ski, Kanu, Rad sowie eine Musikanten- und Singgruppe.



Bürgermeister Heilinglechner musste als Kind Witze erzählen

Bürgermeister Klaus Heilinglechner erlebte die Ausflüge der Naturfreunde schon in seiner Kindheit mit. „Mein Onkel war Bergführer und nahm mich oft auf Touren mit“, erinnerte er sich. Dabei musste der spätere Bürgermeister der Gruppe oft Witze erzählen. „Das war vielleicht die Basis für meine spätere politische Karriere im Stadtrat“, scherzte der Rathauschef.



Anschließend gratulierten Steffen Enzmann vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und der Landesvizevorsitzende der bayerischen Naturfreunde Bayern Martin Meyer zum 100-jährigen Bestehen. „Ihr seid eine tolle aktive Gruppe und habt nach dem heutigen Aktionstag vielleicht schon wieder neue Mitglieder hinzugewonnen“, lobte Meyer.



Bei einem italienischen Buffet schwelgten langjährige Mitglieder wie Hans Reiser, der als Pressewart 1973 die Festschrift zum damaligen 50-jährigen Bestehen verfasste, in Erinnerungen.



Naturfreunde bei den Olympischen Spielen 1972 in München

Zu den Höhepunkten gehörte zweifellos die Beteiligung der Naturfreunde am Fackellauf für die Olympische Sommerspiele 1972 in der Landeshauptstadt München. Die Jugendmannschaft der Ortsgruppe lief damals in roten Sweatshirts auf, die beim Festabend neben zahlreichen Zeitungsberichten, Fotos und Chroniken ausgestellt waren.