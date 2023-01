Highlight des Jahres war am 10. Juli der Tag der offenen Tür

222 Einsätze – einer davon äußerst kurios: Jugendliche in Handschellen

Von: Michaela Schubert

Mitgliederehrung: (hinten v.l.) Kerstin Leipold (Vorstandsmitglied der Wehr), Bürgermeister Michael Müller, Benjamin Döring, Andre Sydoriak, Martin Dold, Andreas Mezler, Florian Effenberger (Vorstandsmitglied der Wehr) sowie (vorne v.l.) Benjamin Aurednik, Lisa Meindl und Julian Kagerer. © Michaela Schubert

Geretsried – Im Rahmen der jüngsten Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried blickte Kommandant Erik Machowski auf 222 Einsätze zurück.

Einer der Einsätze war äußerst kurios, wie Machowski berichtete. Jugendliche von Handschellen befreien müsse die Wehr schließlich nicht alle Tage. Es folgten Aussichten auf 2023 und Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie Beförderungen.

Laut Vorstand Florian Effenberger und Komandant Machowski war rückblickend viel los bei der Geretsrieder Feuerwehr, auch neben den Einsätzen. Von insgesamt 222 Einsätzen blieben dem Kommandant insbesondere im Gedächtnis: die drei Bombenfunde am Rotkehlchenweg, ein Stapel umgestürzter Gittermatten in der Leitenstraße und letztendlich einer der kuriosesten Einsätze – Jugendliche hatten sich mit Handschellen gefesselt.

Jugendliche waren gefesselt mit Handschellen und riefen die Wehr zur Hilfe

Am 3. Februar riefen die Schüler die Einsatzkräfte, weil sie sich Handschellen angelegt hatten und diese nicht mehr zu öffnen seien, erzählt der Kommandant. Die Schüler wurden zur Feuerwehrwache an der Elbestraße gebracht, wo die Handschellen in der Werkstatt geöffnet werden konnten. „Nur die Haut musste gekühlt werden“, schmunzelte Machowski. Ansonsten hätte es keine Verletzungen bei den Schülern gegeben.



Der Vorstand freute sich darüber, wieder in den gewohnten Rhythmus der jährlichen Hauptversammlung eintreten zu können, wie er eingangs verkündete. Effenberger sagte: „Ich selbst bin kein Mann der großen Worte, sondern eher der Tat.“ Deshalb wisse er, dass Kameradschaft im Verein an oberster Stelle stehe und neben den dienstlichen Aufgaben das Vereinsleben und der Zusammenhalt wichtig seien.

Highlight des Jahres war am 10. Juli der Tag der offenen Tür

Höhepunkt des Vereinsjahres? „Das war sicher der Tag der offenen Tür am 10. Juli“, berichtet Effenberger. Man hätte richtig gemerkt, dass die Leute wieder raus wollen und der riesige Besucherandrang an der Elbestraße zeigte, dass der Stellenwert der Feuerwehr in der Stadt hoch sei. Der Vereinsvorsitzende präsentierte freudig schwarze Zahlen und berichtete über die Spendenbereitschaft der Besucher.



Erik Machowski verwies auf eine Mitgliederzahl von 99, davon seien fünf neue Seiteneinsteiger hinzugekommen, die in Geretsried die Grundausbildung durchliefen. Für 2023 seien 58 Schulungen geplant, somit fünf mehr als im Vorjahr. Leistungsprüfungen und Ausbildungen sollen wieder durchgeführt werden, wie beispielsweise der Atemschutz. Außerdem werde die Ausschreibung für Löschfahrzeuge in Angriff genommen.



Kreisbrandrat Erich Zengerle teilte mit, dass Sirenen von analoger auf digitale Alarmierung umgestellt werden: entweder mit einer neuen Leitstellen-Software oder durch Austauschen der Sirenen. Er bedankte sich bei den Floriansjüngern für ihr Engagement und Durchhaltevermögen.



Beförderungen der Feuerwehrmitglieder

Der Geretsrieder Feuerwehr-Kommandant, Erik Machowski (r.), und sein Stellvertreter Daniel Heyning (l.) gratulieren den Beförderten (ab 2.v.l.) Torsten Brausewetter (Oberfeuerwehrmann), Adrian Niemann (Feuerwehrmann), Lisa Meindl (Feuerwehrfrau), Paul Kruse (Feuerwehrmann) und Leon Rogmann (Feuerwehrmann). © Michaela Schubert

Abschließend führten Bürgermeister Michael Müller und Kommandant Machowski gemeinsam Mitgliederbeförderungen und -ehrungen durch. Zum Feuerwehrmann befördert wurden: Alexander Eiban, Anatolie Jalba, Kruse Paul, Adrian Niemann, Andreas Rauwolf und Leon Rogmann; zur Hauptfeuerwehrfrau: Lisa Meindl, die auch für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt wurde.

Ehrungen der Feuerwehrmitglieder

Weitere Auszeichnungen und Ehrungen gab es für Benjamin Audrenik und Julian Kagerer, die beide für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt wurden. Für 15 Jahre geehrt wurden Kevin Bamann, Benjamin Döring und Florian Krautschneider, für 25 Jahre Andre Sydoriak und Sebastian Weigand. Ein besonderer Dank galt Martin Dold und Martin Mezler, die für beachtliche 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden.