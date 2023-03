Wasserwacht betont die Bedeutung der Jugendarbeit – 15 Mitglieder geehrt

Von: Franca Winkler

Auszeichnungen gab es für langjährige, aktive Mitglieder der Wasserwacht. © Wasserwacht

Wolfratshausen – Wasserwacht Wolfratshausen hielt jüngst ihre Jahreshauptversammlung ab. Aufgrund regen Interesseses, fand diese in Münsing statt.



Aufgrund des großen Interesses an der Jahreshauptversammlung der Wasserwacht Wolfratshausen, wurde diese nicht wie üblich im BRK-Haus in Wolfratshausen, sondern im großen Saal des „Camping Ambach“ in Münsing abgehalten. Beeindruckende Zahlen gab es bei der Jahreshauptversammlung der Wasserwacht: 140 Mal rückten die Einsatzkräfte aus, 500 Frühschwimmer-Abzeichen wurden abgenommen.

Einer der Tagesordnungspunkte blickt auf vergangene Einsätze zurück. „Auf die Anzahl der ehrenamtlichen Stunden kann die Ortsgruppe mehr als stolz sein“, berichtet Vereinsvorsitzender Ingo Roeske. An den zwei Wasserrettungsstationen, der Schnelleinsatzgruppe und der vielfältigen Jugendarbeit kamen in 2022 fast 25.000 Stunden zusammen – eine Steigerung zu den Vorjahren.

Jugendgruppenleiter sind bei 95 Nachwuchsmitgliedern gefragt

Auf Wachstunden entfallen dabei 8000 Stunden, alle anderen summieren sich durch die vielen Aktivitäten und Ausbildungen. 140 Mal rückte die Ortsgruppe an den Stationen aus, 32 Mal mit der Schnelleinsatzgruppe. Roeske hob auch die Anzahl der Jugendausbilder hervor. „Eine Jugend von 95 Kindern und Jugendlichen benötigt viel Betreuung und Engagement“, betont er und appellierte, sich als Jugendgruppenleiter einzubringen. Einen weiteren Schwerpunkt sah der Vorsitzenden bei der Teilnahme an Aus- und Fortbildungen. Dies sei wichtig, um die Qualität in den Abläufen zu halten.

Auf die vielfältige Jugendarbeit wies Jugendleiterin Melanie Winklmeier hin: von Jugendausflügen, 24-Stunden Übungen bis hin zum Pflanzenmarkt sei einiges geboten. Weiterhin resümierte sie, dass über 500 Frühschwimmer-Abzeichen im Jahre 2022 abgenommen werden konnten. Das entspreche knapp 50 Prozent eines Geburtenjahrgangs im Landkreis.



Hinsichtlich der Finanzlage war der Haushalt ausgeglichen, alle geplanten Posten konnten durch Einnahmen geplant gedeckt werden – bis auf die Kosten für die Nutzung des Schwimmbades, heißt es vom Verein. 28.000 Euro hat die Nutzung gekostet. Die Stadt Wolfratshausen bezuschusste die Wasserwacht hierfür mit 5000 Euro. Heuer falle das aber aus. Somit stehe ein Defizit von über 20.000 Euro zu Buche, dass durch den BRK-Kreisverband abgefangen werden musste.