44-jähriger Eurasburger steht in Verdacht der Kriegszustimmung

Von: Franca Winkler

Teilen

Polizei ermittelt wegen „Z“ auf dem Auto © Julia Boecken

Eurasburg/Wolfratshausen – Eine 33-jährige Ukrainerin teilte am Freitag (25. März) bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen mit, dass sie auf der Heckklappe eines Honda Civic ein mit weißem Klebeband aufgeklebtes ‚Z‘ bemerkte.

Die Familie der Ukrainerin leidet schwer unter dem Krieg in der Ukraine. Das „Z“ auf dem Auto löste bei ihr tiefe Betroffenheit aus, teilten die Wolfratshauser Polizeibeamten mit, weshalb sie ihre Beobachtung meldete.

„Das Symbol ‚Z‘ wird im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine von russischen Invasionstruppen verwendet und ist unter anderem auf vielen Militärfahrzeugen aufgemalt“, klärt Polizeihauptkommissar Benedikt Schlichte auf. Gemäß Informationen des russischen Verteidigungsministeriums stehe es für ‚Za Pobedu‘, was übersetzt so viel wie ‚Auf den Sieg‘ bedeutet. „Mit ‚Sieg‘ dürfte zweifelsohne der Erfolg der russischen Invasion in der Ukraine gemeint sei“, führt Schlichte fort.

Aus polizeilicher Sicht besteht bei der öffentlichen Verwendung des Symbols ‚Z‘ der Anfangsverdacht für eine Strafbarkeit wegen der Billigung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Gegen den Fahrer des Honda, einen 44-jährigen Eurasburger, wurde deshalb Anzeige erstattet. Das etwa handgroße ‚Z‘ wurde entfernt. Ob sich der Fahrer des Honda zu der Symbolik des Aufklebers geäußert hat, teilte die Polizei nicht mit.