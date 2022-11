Geretsrieder (57) wird auf Bahamas erschossen – Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Die Bahamas sind ein Archipel im Atlantik. Ihre mehr als 700 Inseln sind teilweise unbewohnt, andere wiederum zählen zu den Touristenhochburgen. © panthermedia/stetsik

Geretsried – Schock auf dem idyllischen Inselparadies im Atlantik: Medienberichten zufolge ereignete sich vergangene Woche auf den Bahamas ein Blutbad – bei dem ein 57-jähriger Geretsrieder erschossen wurde.

Die Polizeiinspektion Oberbayern Süd und die Kriminalpolizei Weilheim wurden von der Deutschen Vertretung auf den Bahamas über das Verbrechen informiert. Laut Polizeisprecher Stefan Sonntag wurden zwei Tatverdächtige von der dortigen Polizei mittlerweile festgenommen. „Wir selbst ermitteln in diesem Fall nicht“, erklärte er weiter auf Nachfrage.

Bekannt ist derweil, dass sich das Verbrechen am Mittwoch, 2. November, in der Stadt Kemps Bay auf der Insel Andros ereignet hatte. Gegen 20 Uhr der dortigen Ortszeit tauchte ein maskierter und bewaffneter junger Mann auf und eröffnete das Feuer auf drei Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft. Diese hielten sich gerade vor ihrer Sommerresidenz auf und wollten bei dem Angriff noch in ihr Haus flüchten – dabei wurde der 57-jährige Geretsrieder tödlich getroffen. Nach Angaben der bayerischen Polizei waren die Opfer miteinander verwandt.



Die Bahamas Press berichtet auf ihrer Internetseite, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter, der geschossen hat, um einen 18-jährigen Mann handelt. Er sowie ein weiterer Mann befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein Verhandlungstermin vor Gericht wurde bereits auf den 28. März im nächsten Jahr festgelegt. dwe