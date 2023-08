Schwerer Unfall: 73-jähriger E-Bike-Fahrer aus Wolfratshausen knallt gegen Mercedes bei Eberfing

Von: Michaela Schubert

Polizeieinsatz auf Kreisstraße WM10: Wolfratshauser E-Bike-Fahrer wechselt ohne Handzeichen die Spur, prallt gegen einen Mercedes und verletzt sich schwer. © Friso Gentsch

Wolfratshausen/Eberfing - Auf der Kreisstraße WM10 prallte am Mittwochabend ein Wolfratshauser E-Bike-Fahrer gegen einen Mercedes, stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (16. August) gegen 17 Uhr. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 27-Jährige aus dem Landkreis Bad Tölz mit ihrem Pkw die Kreisstraße WM10 von Eberfing kommend in Richtung Seeshaupt. Vor der Mercedes-Fahrerin radelten zwei Fahrradfahrer in gleicher Richtung auf der WM10.

Zunächst überholte die junge Frau, kurz vor der Abzweigung nach Ludwigsried, die erste Fahrradfahrerin. Beim Überholen des zweiten Fahrradfahrers, einem 73-jährigen E-Bike-Fahrer aus Wolfratshausen, zog dieser unvermittelt und ohne entsprechende Handzeichen nach links und knallte in das Auto der 27-Jährigen. Durch den Sturz auf die Fahrbahn zog sich der 73-Jährige schwere Verletzungen zu. Ergo brachten ihn die Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Weilheim.

An dem Mercedes und an dem E-Bike entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 1000 Euro.