Geretsried: Politprominenz würdigt 75-jähriges Bestehen des FDP-Kreisverbands

Liberale feiern Jubiläum

Geretsried – Mit selbstbewussten Ansprachen von Bundestags- und Landtagsabgeordneten sowie Anekdoten der ehemaligen Kreisvorsitzenden erinnerte die FDP an die Gründungsjahre des Kreisverbands.

Kreisvorsitzender Simon Roloff erinnerte in seiner Begrüßungsrede an die Anfänge auf kommunaler Ebene. So gründete der Kunstmaler Hermann Neuhaus schon 1907 in Wolfratshausen einen liberalen Verein, der den Boden für den späteren FDP-Kreisverband bereitete.

Doch erst 1947 bildeten sich in den damals noch getrennten Landkreisen Wolfratshausen und Bad Tölz die Kreisverbände der FDP. Dass die Arbeit dort nicht immer leicht war, bestätigten die ehemaligen Kreisvorsitzendenden Daniel Reuter und Jens Müller sowie Kreisverbandsschriftführer Torsten Mohr. „1994 war mein High-und-Lowlight“, berichtete Mohr.

Damals ließ sich der ehemalige Juli-Vorsitzende Gerd Kräh als Kandidat für die Landtagswahl aufstellen. „Wir haben einen fantastischen Wahlkampf gemacht, aber die Partei flog aus dem Landtag“, bedauerte Mohr. Jens Müller, der 1998 nach Kochel zog und sich bald der FDP anschloss, kann ein Lied von solch emotionalen Achterbahnfahrten singen. „Ich fragte mich zuerst, was habe ich mir da bloß angetan, blieb dann aber elf Jahre“, räumte er ein.

Als der mittlerweile verstorbene Guido Westerwelle und der ehemalige Gesundheitsminister Philipp Rösler die Parteipolitik bestimmten, trat Müller vorübergehend aus der FDP aus. 2013 hatte der Kreisverband dann nur noch 33 Mitglieder, heute sind es über 70. Die Krisenzeit sei laut dem ehemaligen Kreisverbandsvorsitzenden Daniel Reuter mittlerweile überwunden. „Das war damals eine schwierige Phase, in der es nicht immer Spaß gemacht hat“, gestand der heutige Bezirksrat.

FDP-Bundestagsabgeordneter Daniel Föst kritisiert CSU/CDU sowie die Grünen

Bundestagabgeordneter Daniel Föst räumte ein, dass der damalige Bundesvorstand die kommunalpolitische Ebene zu dieser Zeit vernachlässigt habe. „Die Partei braucht aber die Basis“, stellte der 46-Jährige klar. Im gleichen Atemzug erklärte er, dass Liberalismus wahrscheinlich nie mehrheitsfähig werden wird. „Aber es lohnt sich, für diese Idee zu kämpfen“, befand Föst. Anschließend holte er zu einem Rundumschlag gegen die „weder oppositions- noch regierungsfähigen“ Schwesterparteien CSU und CDU sowie gegen die Grünen aus.

Letztere würden mit ihrer Energiepolitik eine „Deindustrialisierung Deutschlands“ riskieren. Landtagsabgeordnete Julika Sandt forderte anschließend, das Wahlrecht künftig ab einem Alter von 16 Jahren zuzulassen und Frauen den Weg in die Parlamente zu erleichtern.

Der ehemalige Landesvorsitzende der bayerischen FDP, Albert Duin, hob abschließend die Bedeutung der Kreisverbände hervor. „Selbst der kleinste Kreisverband wird etwas bewegen“, ist er sich sicher. Zudem brach der 68-Jährige eine Lanze für den Mittelstand und das Handwerk. „Da kann uns Deutschen keiner das Wasser reichen“, behauptete er. Es sei ein Unding, dass Studenten fast kostenfrei an der Universität ihren Abschluss machen können, während ein Elektriker viel Geld für seine Meisterprüfung ausgeben müsse.

Dem Kreisverband sagte der Landtagsabgeordnete seine volle Unterstützung zu. „Wenn ihr mich braucht, bin ich für euch da“, versprach Duin. Peter Herrmann