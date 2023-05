785 Teilnehmer und zahlreiche Zuschauer beim 38. Geretsrieder Stadtlauf

Von: Michaela Schubert

Stadtlauf in Geretsried: Mit 785 Teilnehmern blickt der TuS Geretsried auf eine gelungene Veranstaltung zurück. © TuS Geretsried

Geretsried - Großartiges Wetter und großartige Läufer – 785 Starter sorgten beim 38. Stadtlauf für mächtig Bewegung in den Isarauen.

Erstmals fand der Lauf des Turn- und Sportvereins Geretsried an einem Sonntag statt. „Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um mehr als zehn Prozent und blieb nur knapp unter dem Allzeit-Rekord aus dem Jahr 2019“, berichtet Sebastian Dorn aus der Abteilung Finanzen und Jugend beim TuS Geretsried. Überdies sei der Stadtlauf in dieser Laufsaison der erste Wettbewerb der Raiffeisen Oberland Challenge (ROC) gewesen und der konnte sich sehen lassen .

Zahlreiche Zuschauer feuerten die Läufer an der Strecke zwischen Isaraustadion und Isarauen an. Allein in den Jugendkategorien wurden über 500 Startberechtigungen ausgegeben. Über 200 Kinder waren zudem im Wettbewerb U8 auf einer Crosslauf-Runde im Stadion unterwegs.

Dabei stand der Spaß an der Bewegung im Vordergrund, sodass der Ausrichter bewusst auf die Zeitmessung verzichtete – alle Kinder wurden für ihre erfolgreiche Teilnahme gleichermaßen mit einer Medaille geehrt. Bevor Rathauschef Michael Müller zu den Siegerehrungen überging, trat die TuS-Showtanz-Gruppe auf.



Zahlreiche Ehrenamtliche sorgten für eine perfekte Organisation. Alle Ergebnisse ab der U10 sind im Internet auf www.geretsrieder-stadtlauf.de veröffentlicht. Dort können sich auch alle Teilnehmer ihre Veranstaltungsurkunde erstellen und ausdrucken.

Laufergebnisse, Sieger und Platzierungen Den Hauptlauf (10 km) gewannen Daniel Lenz (SG Weinstadt, 34:20 Minuten) und Susanne Bielmeier (LC Tölzer Land, 40:04 Minuten). Dahinter folgten Kajetan Troppmann (TNT Eiblteam Isartal; 34:43) und Andrej Lenhardt (VfL Murnau; 35:28) sowie Andrea Weber (SV Raika Reutte; 40:42 Minuten) und Amanda Reiter (PTSV Rosenheim; 42:20). Sieger der Hobbywertung (5,3 km): Mona Klein (SC Moosham, 20:06 Minuten) und Marc Husemann (UBDT, 20:10). In der Mannschaftswertung setzten sich „TuS Geretsried Leichtathletik“ mit Julian Meyer (20:38), Andreas Huber (21:35) und Sebastian Dorn (21:56) und bei den Damen das Team „SC Moosham“ mit Mona Klein (20:06), Katharina Boschner (20:48) und Regina Schilcher (24:38) durch. Die Sieger der Jugend U20: Katharina Boschner (SC Moosham; 20:48) sowie Simon Onnich (TSV Penzberg; 18:13). Auf der Drei-Kilometer-Strecke/Jugend U16 gewannen Maximilian Rath (Penzberg; 9:40) und Lisi Harrer (SC Moosham; 11:32). Bei der Jugend U14 liefen Mátyás Krisztián Csomor (TSV Hartpenning; 11:22) und Catherina Wehrmann (Laufteam Schliersee; 11:40) ganz nach vorne. Die Kinder U12 gingen auf einer verkürzten Stadtrunde (1,45 km) an den Start. Hier gewannen Yannik Schmidt (Karl-Lederer-Grundschule; 5:41) und Mathilde Holzer (SC Moosham; 5:46). Die Sieger der U10: Daniel Spengler (Karl-Lederer-Grundschule; 6:01) und Ronja Steinmüller (Isardamm Grundschule; 6:36).