Taktlücke geschlossen: Ab Dezember fährt S7 alle 20-Minuten von München nach Wolfratshausen 

Wolfratshausen - Die Taktlücke werktags der S-Bahn S7 von München nach Wolfratshausen wird geschlossen. Ein leistungsstärkerer Güterzug ermöglicht die Verbesserung im Schienenpersonennahverkehr.

Ab kommenden Fahrplanwechsel im Dezember schließt der Freistaat im S-Bahn-Netz des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) wochentags die letzte Lücke im durchgehenden 20-Minuten-Takt auf der Linie S7.

Wie das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr mitteilt, hat dafür die Bayerische Eisenbahngesellschaft bei der S-Bahn München die Verlängerung jener Züge von und nach Wolfratshausen bestellt, die aktuell wegen einer Güterzugbelegung vormittags noch in Höllriegelskreuth enden beziehungsweise von dort starten.

„Künftig können unsere Fahrgäste auch zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen den ganzen Tag über alle 20 Minuten mit uns fahren“, erklärt S-Bahn-Chef Heiko Büttner: „Damit sorgen wir für einen einheitlichen Takt und verbessern weiter das S-Bahn-Angebot auf der klimafreundlichen Schiene.“



Folgende zusätzliche Verbindungen werden ab dem 10. Dezember angeboten: Abfahrt S7 in Wolfratshausen um 10.04 Uhr, Ankunft in Höllriegelskreuth um 10.24 Uhr und weiter Richtung München; sowie die S7 aus München, Abfahrt in Höllriegelskreuth um 10.15 Uhr, Ankunft in Wolfratshausen um 10.34 Uhr.

Stärkere Lokomotive sorgt dafür, dass die Strecke schneller befahren werden kann

Bereits im vergangenen Dezember hatte der Freistaat auf nahezu allen Außenästen der S-Bahn München den durchgehenden 20-Minuten-Takt von montags bis freitags eingeführt. Allerdings musste zwischen Wolfratshausen und Höllriegelskreuth vormittags jedoch wegen der Nutzung der Trasse durch einen Güterzug eine Taktlücke verbleiben. Nun wird bei diesem eine stärkere Lokomotive eingesetzt, mit der die Strecke schneller befahren werden kann.



„Ich freue mich, dass wir diese Verbesserung auf der S7 noch heuer umsetzen können“, betont Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. Insbesondere bestehe beim Westast eine hohe Nachfrage und werde von Pendlern genauso genutzt wie von Gästen und Urlaubern. Laut Bernreiter ist die schnelle Umsetzung nur möglich gewesen, da alle Beteiligten sich einig waren.

Auch die Fahrgäste der Express-Buslinien profitieren von der Taktverdichtung

Von der Schließung der Taktlücke profitieren auch die Fahrgäste der Express-Buslinien X320 (Wolfratshausen – Deisenhofen) und X970 (Starnberg – Wolfratshausen – Bad Tölz). Sie verkehren montags bis samstags im 20-Minuten-Takt (sonntags im 60-Minuten-Takt) und sind auf die Fahrtzeiten der S7 abgestimmt. Der Freistaat beteiligt sich an der Finanzierung der sieben Express-Buslinien, die Ende 2021 eingerichtet wurden.