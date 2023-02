Abriss der drei illegalen Häuser in Wolfratshausen ist angeordnet

Von: Franca Winkler

Für die Schwarzbauten in Weidach wurde nun eine förmliche Anordnung zur Beseitigung zugestellt. © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Nun liegt es schriftlich vor: Die drei Schwarzbauten am Isarspitz in Wolfratshausen müssen weg. Die Abrissanordnung wurde zugestellt.

Die Bescheide mit den Beseitigungsanordnungen für die drei illegal gebauten Einfamilienhäuser im Wolfratshauser Stadtteil Weidach wurden am 30. Januar versendet, teilt Marlis Peischer, Sprecherin des Landratsamtes mit. Der Bauherr „hat einen Monat Zeit, um Rechtsmittel einzulegen“, erläutert Peischer. „Sobald die Bescheide Bestandskraft haben, sind zwölf Monate Zeit, um die Häuser abzureißen.“

Der Fall um die Schwarzbauten hatte über die Landkreisgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Das Bauprojekt geriet erstmals 2007 in Diskussion. Zehn Jahre später erfolgte der erste Spatenstich. Doch kurz darauf ordnete das Landratsamt einen Baustopp an. Für die Änderungen im Projekt reichte der Bauherr einen Tekturantrag ein, der aber aufgrund der vielen Abweichungen von den erlaubten Vorgaben, abgewiesen wurde.

Die Rede war von veränderten Außenwänden, Firsthöhen und Dachneigungen, die entgegen der Genehmigung gebaut worden waren. Anstelle der erlaubten Carports seien Doppelgaragen errichtet und die Flächen der Terrassen mehr als verdoppelt worden. In einem Fall sei zudem die Terrasse auf die östliche Seite des Grundstücks verlegt worden.



Der Geretsrieder Bauunternehmer hatte im Nachhinein versucht, eine Baugenehmigung für die errichteten Häuser zu erlangen. Die entsprechende Klage dazu, wurde vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in letzter Instanz abgewiesen.



Auch die Stadt Wolfratshausen lehnte es ab, die Einfamilienhäuser durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes zu legalisieren. Bürgermeister Klaus Heilinglechner erklärte in der damaligen Sitzung, er lasse sich nicht von einem Schwarzbauer erpressen. Auch die Petition zur Erhaltung der Häuser brachte keinen Erfolg.



„Hier hat der Bauherr die Mieter als Geiseln genommen: Das ist unverschämt, unredlich, einfach extrem dreist“, ärgerte sich der Landrat bereits im vergangenen Jahr.

Was der Bauunternehmer nun tun wird, ist noch offen. Und damit auch die Frage, wie lang die Häuser noch stehen werden. Werden binnen eines Monats keine Rechtsmittel eingelegt, müssen sich die Bewohner der Hausnummern 24, 24a und 25 am Isarspitz in Weidach innerhalb eines Jahres ein neues Zuhause suchen.