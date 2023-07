Abschied von D’Amato-Bar - Betreiber sucht neuen Standort

Abschlussfestival im August

Wolfratshausen – Zehn Jahre lang betrieb Michel Amato im Schützenhaus an der Geltinger Straße eine Musikbühne. Die junge Band Bonny Tones feierte dort 2017 ihren ersten Auftritt und rockte nun auch beim letzten Einzelkonzertabend.

„Wir finden sicher bald einen neuen Standort und kommen wieder“, versprach Amato am Ende einer fünfstündigen Rocknacht. Im August endet der Mietvertrag der Bar D’Amato im Schützenhaus. Die Suche nach einer neuen Bleibe läuft zwar seit Monaten auf Hochtouren. Vollzug konnte Michel Amato bisher aber noch nicht vermelden. Stattdessen stellte er sich beim letzten Konzertabend an den Grill und bewirtete die rund 50 Abschiedsgäste mit Spare Ribs, Burgern, Käsekrainer und Pinsa Romana.



Die Musik der Bonny Tones, die ihre Instrumente aufgrund einiger Wolken lieber im Innenraum aufgebaut hatten, wirkte da zunächst nur als willkommene Hintergrundbeschallung. Dies sollte sich jedoch nach Einbruch der Dunkelheit schlagartig ändern. Amato holte das Publikum persönlich zum Abfeiern vor die Bühne. Als Sänger Maxi Nachtmann dann noch Spider-Murphy-Gang-Klassiker wie „Skandal im Sperrbezirk“ sowie Rock’n‘Roll-Hits von Elvis Presley, Bill Haley und Little Richard anstimmte, gab es kein Halten mehr.



„Bei eurem Debütkonzert vor sechs Jahren mussten wir aus Jugendschutzgründen vorzeitig Schluss machen“, wandte sich Amato an Nachtmann. Damals war das jüngste Bandmitglied gerade mal 13 Jahre alt. Nun gab es reichlich Zugaben. „Wer will, dass die Band noch mindestens eine halbe Stunde weiterspielt, wirft Scheine in den Spendenhut“, forderte Amato. Die Besucher taten ihm den Gefallen.



Nach der letzten Bob-Dylan-Coverversion „Knockin‘ on heaven‘s door“ verstärkte sich dann beim D‘Amato-Team doch die Wehmut, die beim Abschiedspartywochenende vom 11. bis 13. August vermutlich noch größer sein wird. Dort treten musikalische Wegbegleiter wie Painted Desert, Irxn, Route 66 und viele andere Künstler auf.