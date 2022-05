Aktionstag im Dietramszeller Sägewerk lockt hunderte Besucher

Von: Ewald Scheitterer

Den Weg eines frisch geschlagenen Baumes durch ein Sägewerk konnten Interessierte in Dietramszell beobachten. © Ewald Scheitterer

Dietramszell – Wie entsteht aus einem Baum ein Holzhaus? Diesem Aspekt gingen einige hundert Besucher jüngst im Sägewerk Suttner im Dietramszeller Ortsteil Untermühlthal nach.



In enger Zusammenarbeit mit den bayerischen Staatsforsten, dem Sägewerk sowie den regionalen Handwerks-Innungen der Zimmerer und der Schreiner konnte man den Weg eines frisch geschlagenen Baumes durch da komplette Sägewerk verfolgen, bis sein Holz schließlich in der Wand eines Holzhauses verbaut wurde.



Dass Klimaschutz und das Fällen eines Baumes kein Widerspruch in sich sein muss, machte Revierförster Norbert Nörr vom Amt für Landwirtschaft Ernährung und Forsten (AELF) deutlich. Zum einen habe der Baum in seinem Leben jede Menge CO² gespeichert, das jetzt weiterhin dort gebunden bleibe. Auf der anderen Seite diene die Fällung alter großer Bäume auch der natürlichen Erneuerung des Waldes. So würden die nachwachsenden Bäumchen mehr Platz und vor allem mehr Licht bekommen.



Sägewerks-Inhaber Hans Benno Suttner nahm die Besucher dann mit durch das weitläufige Gelände. Zuerst wurde der Baum entrindet, ehe er in der eigentlichen Säge zu Bauholz zugeschnitten wurde. Dann kamen die frisch geschnittenen Balken und Bretter in eine Trocknungsanlage.



In einer weiteren Station demonstrierten dann die Zimmerer der Dietramszeller Zimmerei Bscheider wie fertige, gedämmte Holzwände für ein späteres Holzhaus entstehen. Auch für die Schreiner-Innung ist Holz der hauptsächliche Werkstoff, der hier verarbeitet wird, auch wenn der Schreiner für seine Arbeit weniger Fichte und Tanne, sondern mehr Hartholz für seine Arbeiten bevorzugt.



Der Aktionstag im Sägewerk Suttner zählte zu den zahlreichen Veranstaltungen zum „Klimafrühling Oberland“, die derzeit in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau laufen. Einige hundert Besucher hatte die Aktion unter der Devise „Bäume fällen und verbauen für den Klimaschutz - Heimisches Holz als Klimaretter“ trotz des Regenwetters in das Sägewerk Suttner gelockt.

Eine Anzahl mit der die vier Veranstalter recht gut leben konnten. „Das ist doch heuer erheblich mehr, als noch in den Vorjahren zu unserer Aktion zum Klimafrühling gekommen waren“, bestätigte Josef Oswald, der Obermeister der regionalen Schreinerinnung.