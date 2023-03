Altbürgermeisterin engagiert sich seit 40 Jahren in kirchlichem Frauentreff

Von: Peter Herrmann

KAB-Vorsitzender Winfried Leyer und Präses Julia Majores würdigten das 40-jährige Engagement von Frauentreff-Leiterin Cornelia Irmer (r.). © Peter Herrmann

Geretsried - Die Ehrung von langjährigen Mitgliedern prägte die Jahresversammlung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB).

Im Pfarrsaal der Heiligen Familie am Johannisplatz nahm Cornelia Irmer für ihr Engagement eine Auszeichnung entgegen. Die Vorsitzende des VdK-Ortsverbands und ehemalige Kreisrätin und Bürgermeisterin der Stadt Geretsried leitet seit 1983 den Frauentreff der KAB.

„In den vier Jahrzehnten haben wir viel voneinander gelehrt und sind miteinander gewachsen“, bedankte sich Irmer. Während des Corona-Lockdowns schrieb sie aufmunternde Briefe an die Mitglieder des Frauentreffs, der aufgrund der Hygienevorgaben in dieser Zeit nicht stattfinden konnte.



Im vergangenen Jahr freute sich Irmer unter anderem über einen Vortrag von Resi Harth zum Thema „Nachhaltiges Leben“, in dem auch Energiespartipps zur Sprache kamen. KAB-Präses Julia Majores und KAB-Vorsitzender Winfried Leyer würdigten Irmers 40-jährige Verdienste mit drei Flaschen Wein. „Kirche braucht mehr Frauenarbeit“, rief die Altbürgermeisterin zu weiblicher Mitwirkung auf. Aktiv sind die KAB-Mitglieder seit jeher bei der Sammlung von gebrauchten Kleidern und Altpapier. Die Erlöse gehen an soziale Projekte in Geretsried und Afrika. Kassenprüfer Gerhard Rottmeier musste jedoch feststellen, dass sich gerade bei Altpapier ein rapider Preisverfall bemerkbar macht. „Wir hören dennoch nicht auf, weiter zu sammeln“, versprach er.



Am Ende der Jahresversammlung wies Präses Julia Majores auf kommende Veranstaltungen hin. Geplant sind unter anderem die Mitwirkung am Weihejubiläum des Pfarrzentrums Heilige Familie (2. Juli) und ein Besuch des Planetariums in Bad Tölz (10. November).



Zudem regten Mitglieder an, dass im Rahmen von Früh- und Dämmerschoppen auch aktuelle Themen zur Stadtentwicklung und geplanten Geothermie-Versorgung in Geretsried erörtert werden.



Neben Irmer nahmen noch folgende Mitglieder Ehrungen entgegen: Irmengard Gleichauf, Sophie Freimann, Gertie Skaletz (jeweils 40 Jahre in der KAB), Rosina-Maria und Mathias Albert (25 Jahre). Zudem erhielt Hans de Caluwé eine Auszeichnung für die Betreuung des KAB-Internet-Auftritts.