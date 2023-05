Am Johannisplatz in Wolfratshausen werden Strandkörbe aufgestellt

Von: Peter Herrmann

Teilen

Als hübsche Übergangslösung: Am Johannisplatz sollen bald drei bis vier Strandkörbe aufgestellt werden. © Herrmann

Wolfratshausen - Am Johannisplatz in Wolfratshausen werden Strandkörbe aufgestellt, um die Aufenthaltsqualität am Loisachufer zu erhöhen. Das beschloss der Kulturausschuss der Stadt.

„Nachdem die geplante Zwischenlösung für die Fläche bei den abgerissenen Garagen sich aufgrund der Haushaltslage noch um zwei bis drei Jahre verschiebt, bietet sich das kleine Areal am Bach für eine improvisierte Übergangsnutzung an“, erklärte Jugendreferentin Jennifer Layton (Grüne) im Kulturausschuss. Demnach sollen Wolfratshauser Jugendliche in Zusammenarbeit mit der Schule der Phantasie an zwei Wochenenden drei bis vier Strandkörbe bauen und streichen.

„Diese werden im Schotter verankert und dienen allen Bürgern als Sitzgelegenheiten zum Verweilen“, betonte Layton. Nun gelte es nur noch, den Japanischen Garten sichtbar vom Stadtstrand abzugrenzen, um die vorhandenen Beete zu schützen.



Eine Variante könnte sein, dass im Zuge des Projekts auch ein abgrenzendes Hochbeet für Beeren und Kräuter gebaut wird“, schlug die Jugendreferentin vor. Alternative wäre ein dekorierter Bauzaun. Layton betonte ausdrücklich, dass der Stadtstrand nicht ausschließlich als Treff für Jugendliche konzipiert sei. Die Kosten halten sich im überschaubaren dreistelligen Rahmen, da die Betreuung des Schreiners und der Werkstatt unentgeltlich sind. Die Finanzierung von weiterem Bauholz, Material und Farbe werde zum Teil gespendet.



„Das ist ein tolles Projekt, bei dem ich sogar mithelfen würde, falls Not am Mann ist“, zeigte sich Gerlinde Berchtold (SPD) begeistert. Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne), die den Kulturausschuss leitete, blickte schon auf die im Herbst anstehenden Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Japanischen Gartens voraus. „Da wäre es schön, wenn auch das benachbarte Stadtstrand-Areal vorzeigbar ist“, wünscht sie sich.



Kulturreferent Sepp Schwarzenbach (CSU) sprach von einer „Aufwertung für die Start“ und erkundigte sich, ob die Strandkörbe im Winter eingelagert werden. Darauf konnte Jennifer Layton zwar noch keine verbindliche Zusage geben. Sie freute sich aber über den Beschluss, dass sich der Bauhof mit 20 Arbeitsstunden am Projekt beteiligt. Zudem erklärt sich die Stadt bereit, Materialkosten in Höhe von maximal 300 Euro und eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro für die Praktikanten zu übernehmen.