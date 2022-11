Amtsgericht verurteilt rückfällige Seniorin zu einer dreimonatigen Bewährungsstrafe

Teilen

Richter Helmut Berger bescheinigte der Angeklagten „eine extrem hohe Rückfallgeschwindigkeit“ (Symbolbild). © Jan Huebner/Imago

Geretsried – Weil sie in einem Supermarkt fünf Schinkenpackungen im Wert von knapp neun Euro in ihrer Kleidung versteckt hatte, musste sich eine 60-jährige Geretsriederin vor dem Amtsgericht verantworten.

Für die vorbestrafte Angeklagte stand viel auf dem Spiel. Denn im April 2022 wurde sie bereits zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie ein Portemonnaie entwendet hatte. Nur fünf Wochen später wurde die Geretsriederin in einem Wolfratshauser Supermarkt rückfällig.

Angeklagte Geretsriederin verzweifelt: „Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf vorgegangen ist

Bei der jüngsten Verhandlung am Amtsgericht zeigte sich die Angeklagte verzweifelt: „Ich weiß nicht, was da in meinem Kopf vorgegangen ist“, erklärte die Frau. Obwohl sie genügend Geld dabei hatte, wollte sie die Fleischwaren ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeischmuggeln. „Ich habe gesehen, wie sie die Schinkenpackungen in ihre Hose gesteckt hat und stellte sie zur Rede“, erklärte der 53-jährige Ladendetektiv. Die Frau gab die Waren zurück und zahlte sogar noch vor Ort sofort die Fangprämie von 100 Euro.

Richter Helmut Berger bescheinigte der Angeklagten „eine extrem hohe Rückfallgeschwindigkeit“. Weil die Schulbegleiterin bereits 2019 und 2022 wegen Diebstahls verurteilt wurde, hielt die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe für nicht mehr ausreichend und empfahl eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, die aber aufgrund des geringen Warenwertes auf Bewährung ausgesetzt werden könne.

Berger halbierte die Bewährungsstrafe auf drei Monate und ordnete als Auflage an, dass die Angeklagte 500 Euro an einen Wolfratshauser Kindergarten zahlt. Die Bewährungszeit beläuft sich auf zwei Jahre. Die Geretsriederin nahm das Gerichtsurteil schluchzend an. „Der Eintrag ins Führungszeugnis könnte zu meiner Entlassung führen“, stellte die Angeklagte abschließend fest. Peter Herrmann