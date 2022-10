14 Rechtsanwälte stehen Bedürftigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zur Verfügung

Amtsgericht Wolfratshausen und Anwälte helfen Bürgern mit geringem Einkommen

Glauben an einen steigenden Rechtsberatungsbedarf: (v. l.) Michael Dudek vom Münchner Anwaltverein, Wolfratshauser Amtsgerichtsdirektorin Adelinde Gessert-Pohle und Bernt Münzenberg vom Landgericht München II. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Seit 2014 haben Menschen mit Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk Wolfratshausen die Möglichkeit, sich 6 Euro in rechtlichen Fragen von Anwälten helfen zu lassen.

Der Münchener Anwaltverein hat in diesem Herbst die kostenlose Rechtsberatung beim Amtsgericht Wolfratshausen wieder aufgenommen, nachdem corona-bedingt längere Zeit nur eine telefonische Beratung angeboten werden konnte. „Das ist ein niedrigschwelliges Angebot“, erklärte Amtsgerichtsdirektorin Adelinde Gessert-Pohle bei einem Pressegespräch.



Michael Dudek, Geschäftsführer und Vize-Vorsitzender des Münchner Anwaltsvereins, berichtete über die Vorgeschichte des Beratungshilfegesetzes. Demnach stellte die Regierung schon zur Zeit des Deutschen Reiches in den 1880er Jahren fest, dass es sehr viele rechtlose Bürger gibt. „In den 1920er-Jahren entstand dann eine riesige Nachfrage nach einer gemeinnützigen Rechtsberatung“, sagte Dudek.

Dank dem 1980 erlassenen Beratungshilfegesetz ist es seither möglich, über einen Beratungshilfeschein Unterstützung zu bekommen. „Unsere Zielgruppe sind Menschen, die sich keinen Anwalt leisten können und Schwellenangst vor dem Betreten einer Kanzlei haben“, erläuterte Dudek. Ihre Bedürftigkeit müssen Antragsteller durch die Vorlage der letzten Gehaltsabrechnung oder einem aktuellen Renten- oder Pensionsbescheid nachweisen.

Auch das Zeigen eines aktuellen Bescheids über den Bezug von Arbeitslosengeld, -hilfe, Sozialhilfe, sowie des Mietvertrages oder der Lehrvertrag eines Auszubildenden und ein Studentenausweis ermöglichen eine Rechtsberatung. Zu beachten ist weiterhin, dass der Hilfesuchende keine Ersparnisse und keine Rechtsschutzversicherung haben darf.

14 Rechtsanwälte stehen Bedürftigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zur Verfügung

Die einmalige mündliche Beratung dauert dann meist 20 bis 30 Minuten. Dafür stehen jeden Dienstag zwischen 9 und 12 Uhr, je nach Bedarf bis zu 14 Rechtsanwälte aus dem Landkreis bereit. „Etwa zwei Drittel der Fälle können vor Ort gelöst werden“, verspricht Dudek. Beim Rest werden Empfehlungen für eine Weiterberatung in einer Kanzlei gegeben. „Es bleibt kein Fall auf der Stecke“, stellt Dudek klar.



In der Zeit vor der Corona-Pandemie nahmen etwa 40 bis 50 Menschen pro Jahr die Rechtsberatung in Anspruch. Laut Dudek wäre in dieser Hinsicht noch „Luft nach oben“. Bernt Münzenberg, Präsident des Landgerichts München II, glaubt, dass der Bedarf in Zeiten hoher Inflationsraten und wachsender Armut steigen wird. „Ich bin froh, dass sich 14 Anwälte für dieses tolle soziale Engagement gemeldet haben“, zeigte er sich begeistert. Peter Herrmann