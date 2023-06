Angebot des Kreisbildungswerks Bad Tölz zum Digitaltag am 16. Juni

Von: Daniel Wegscheider

Am Freitag, 16. Juni, findet der vierte bundesweite Digitaltag statt. 2023 stehen digitale Kompetenzen mit dem Motto „Digitalisierung – Entdecken. Verstehen. Gestalten.“ im Fokus. © Axel Heimken/dpa

Beuerberg/Geretsried- Das Katholische Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshauen beteiligt sich am bundesweiten Digitaltag mit verschiedenen kostenlosen Kursen für alle Altersgruppen.

Am Freitag, 16. Juni, findet der vierte bundesweite Digitaltag statt. Der Digitaltag wird getragen von der Initiative „Digital für alle“, einem Bündnis von über 25 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe.

Digitaltag 2023: „Digitalisierung – Entdecken. Verstehen. Gestalten.“ im Fokus.

Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. 2023 stehen digitale Kompetenzen mit dem Motto „Digitalisierung – Entdecken. Verstehen. Gestalten.“ im Fokus.

Aktionswoche des Katholische Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshauen vom 12. bis 18. Juni

Das Katholische Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshauen bietet rund um die Aktionswoche vom 12. bis 18. Juni unterschiedliche Kurse in Beuerberg und Geretsried an. „Das Angebot richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene. Jeder ist willkommen“, sagt Claudia Harrasser, Projektleiterin Digitalkompetenz beim Kreisbildungswerk.

Teilnehmer können zum Beispiel lernen, sicher im Internet unterwegs zu sein, wie man den Computer oder das Handy für die Verwaltung der eigenen Finanzen nutzen kann oder wie man ein Fotobuch erstellt. Einige Kurse sind kostenlos.

Mehr Informationen und Hintergründe zur Initiative „Digital für alle“ sowie zum Digitaltag, den Aktionen und Beteiligungsmöglichkeiten sind unter www.digitaltag.eu abrufbar.

Dienstag, 13. Juni, 9.30 Uhr: Sicher unterwegs im Internet. Wie schütze ich mich vor Betrügern und Abzocke im Internet?; Ort: Kreisbildungswerk, Königsdorfer Str. 7 in Beuerberg Dienstag. 13. Juni, 19 – 20.30 Uhr: Aus alt macht fast wie neu. Wie Sie Ihren alten Laptop oder PC wieder nutzbar machen (hybrid), Folgetermin am Samstag, 24.Juni; Ort: Kreisbildungswerk, Königsdorfer Str. 7, in Beuerberg Mittwoch, 14. Juni, 15 - 17 Uhr: Keine Angst vor den eigenen oder Familien-Finanzen, Folgetermin am Mi, 21. Juni, 15 -1 7Uhr; Ort: Pfarrheim Maria Hilf, Raum Paulus Joh.-Seb.-Bach-Str. 2, in Geretsried Mittwoch, 14. Juni, 16 - 18 Uhr; Neues Arbeiten. Selbstmotivation und gesundes Arbeiten (hybrid), Ort: Kreisbildungswerk, Königsdorfer Str. 7, in Beuerberg Erinnerungen festhalten. Gestalten eines eigenen Fotobuchs - für sich selbst oder zum Verschenken, Ort: Kreisbildungswerk, Königsdorfer Str. 7, in Beuerberg, 3 Termine: Donnerstag, 15. Juni, Dienstag, 20. Juni, und Freitag, 7. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr