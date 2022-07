Angst vor der Rezession: CSU-Ortsverband Geretsried und Union schlagen Alarm

Zeigten sich besorgt über Lieferengpässe: CSU-Ortsvorsitzender Martin Huber (l.) und der Kreisvorsitzende der Mittelstandsunion, Gerhard Knill im Gasthof Geiger. © Peter Herrmann

Geretsried – Beim jüngsten Stammtisch des CSU-Ortsverbands berichtete der Kreisvorsitzende der Mittelstandsunion, Gerhard Knill, über Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf heimische Unternehmen.

Der Geschäftsführer des Geretsrieder Betonwerks, Gerhard Knill, verwies zunächst auf die Unterbrechung der Lieferketten, die seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs erkennbar sind. „Fast alle Branchen sind mehr oder weniger betroffen“, erklärte Knill.

Lieferzeiten von vier Monaten wegen des Ukraine-Kriegs

So könnten Container nicht verladen werden, da der Weitertransport nicht möglich ist. „Die ausbleibenden Waren fehlen dann in den Regalen und im Produktionsprozess“, bedauerte der Mittelstandsunion-Kreisvorsitzende. So musste sein Unternehmen vier Monate auf die Lieferung eines Druckers und sogar rund acht Monate auf den elektronischen Chip eines Defibrillators warten.

Handwerkern mangelt es an Materialien und Ersatzteilen für Reparaturen. Der Ukraine-Krieg hat die Entwicklungen der Corona-Krise noch verschärft. „Die Gefahr eines Flächenbrands ist nicht gebannt“, glaubt Knill.

Steigende Energiekosten betreffen Erzeuger und Verbraucher

So gehörte das lange umkämpfte Stahlwerk in Mariupol zu den größten in ganz Europa, und auch das Öl-Embargo gegen Russland habe globale Folgen. Die deutliche Steigerung der Gas- und Strompreise betreffe Erzeuger und Verbraucher gleichermaßen.

Um sich weiterhin auf dem Weltmarkt zu behaupten, müssten sich Europa und Deutschland laut Knill militärisch und ökonomisch neu aufstellen. Selbst wenn der Krieg in der Ukraine politisch-diplomatisch beendet werden kann, werde er „leider noch Jahrzehnte nachwirken“.

CSU-Ortsvorsitzender besorgt: „Haushaltplanungen werden sportlich“

Nach dieser düsteren Zukunftsprognose zeigte sich CSU-Ortsvorsitzender Martin Huber besorgt, dass auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sowie kommunale Bauprojekte für die Stadt zu immer größeren Herausforderungen werden. „Unsere Haushaltsplanungen für die nächsten sechs Jahre werden sportlich“, kündigte Huber an.

Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl verwies darauf, dass die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Geretsried im vergangenen Jahr um eine Million Euro zurückgegangen sind. „Und das war noch vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges“, gab Meinl zu bedenken. Peter Herrmann