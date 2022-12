Knapper Wohnraum und horrende Mietpreise - Maßnahmen sind unerlässlich

Diakonie baut 32 Wohneinheiten für Mitarbeiter – Mietkosten bezahlbar

Von: Franca Winkler

Der Bau nimmt Gestalt an: Bis Ende 2023 sollen 32 Wohneinheiten für die Mitarbeiter der Diakonie fertig sein. © Christoph Olesinski/Diakonie

Schäftlarn – Der Grundstein ist gelegt: Bis Ende 2023 soll auf dem Gelände des Evangelischen Pflegezentrums Ebenhausen 32 Wohneinheiten – von Appartements bis zu Drei-Zimmer-Wohnungen entstehen.

Der Rohbau des neuen Wohnheims für Diakonie-Mitarbeiter soll bis Mai 2023 fertig sein, die Eröffnung ist für Dezember 2023 geplant, teilt Diakonie-Sprecherin Petra Umlauf mit. Geplant sind 32 Wohneinheiten zwischen 38 (Appartement), 55 (Zwei-Zimmer-Wohnung) und 74 Quadratmetern (Drei-Zimmer-Wohnung) sowie 36 Tiefgaragenplätze. Die Fassade besteht aus einer einfachen Holzschalung.

Das Haus berücksichtige die bisherigen architektonischen Gegebenheiten wie Größe, Dachform und Höhenentwicklung und integriert sich dadurch behutsam in das bestehende Ensemble. Besonderer Wert werde auf einen hohen energetischen Standard gelegt, dazu dienen unter anderem eine dämmende Holständerwand sowie eine geplante Solaranlage auf dem Dach. „Mit dem Bau des Mitarbeiterwohnheims verbinden wir hohe Standards“, bilanziert Johann Rock, Vorstand der Diakonie München und Oberbayern. „Wir wollen nicht nur den Ressourcenbedarf durch erneuerbare Energien und eine langlebige Bauweise so gering wie möglich halten, sondern auch flexibel auf unterschiedliche bzw. wechselnde Bedarfe unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagieren.“



Der künftige Energiebedarf sei so gering, dass sich die Versorgung über die bestehende Nahwärme des Pflegezentrums sichern lässt. Da es kaum Trennwände aus Beton geben wird und die Tragstruktur einem Skelettbau entspricht, können die Wohnungen durch Versetzen der Innenwände einfach vergrößert oder verkleinert werden.



Das neue Mitarbeiterwohnhaus für die Hilfe im Alter ist nur der Auftakt für weitere Bauvorhaben, unter anderem an den Standorten Eichenau, Ebersberg und Sendling, heißt es in der Mitteilung. „Bereits vor fünf Jahren haben wir zum ersten Mal über die Notwendigkeit gesprochen, bezahlbaren Wohnraum für unsere Mitarbeitenden zu schaffen“, sagt Dirk Spohd, Geschäftsführer der Hilfe im Alter gGmbH.

Knapper Wohnraum und horrende Mietpreise - Maßnahmen sind unerlässlich

„In Städten mit knappem Wohnraum und hohen Mietkosten wie in München oder hier in Ebenhausen sind Maßnahmen wie diese unerlässlich – sowohl zur Personalgewinnung als auch zur Personalbindung.“ Um auch langfristig soziale Dienstleistungen für die Gesellschaft anbieten zu können, müsse man für eine stabile Personaldecke sorgen. „Das gelingt uns jedoch nur, wenn sich Menschen selbst in Metropolregionen beziehungsweise Ballungsräumen die Mieten leisten können“, mahnt Spohd.



Das Bauprojekt wird von den Mitarbeitern vor Ort bereits „sehnsüchtig erwartet“, weiß auch Einrichtungsleiter Wilfried Bogner. Fast täglich gibt es weitere Anfragen für einen zukünftigen Mietvertrag. „Wir müssen es schaffen, den Auszubildenden und Nachwuchskräften echte Anreize und Perspektiven zu schaffen. Nur so können wir im Wettbewerb um neue Pflegekräfte überhaupt bestehen.“