Ascholding: Baldiger Bau eines Feuerwehr-Gerätehauses angestrebt

Von einem „normalen Jahr“ bei der Feuerwehr Ascholding sprach Erster Kommandant Florian Sobotta. © Ewald J.Scheitterer

Ascholding – Jüngst traf sich die Feuerwehr Ascholding zu ihrer Jahreshauptversammlung. Thema Nummer eins war der Bau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses.

„Es gibt 56 junge Feuerwehrler aus dem Gemeindebereich Dietramszell und zehn davon aus Ascholding. Wirklich eine tolle Sache, denn Nachwuchs ist immer wichtig“, stellte Kreisbrand-Rat Erich Zengerle in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ascholding fest. An das Fahrzeug- und Zukunftskonzept für Dietramszell, das von den ganzen Ortsfeuerwehren ausgearbeitet und dann auch vom Gemeinderat abgesegnet worden war, erinnerte Vorstand Hans Walleitner. Derzeit zählt die Ascholdinger Wehr 171 Mitglieder davon 60 Aktive.



Logisch, dass hier der Bau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses auf dem Gelände des neuen Sozial- und Nahversorgergebiets nördlich von Ascholding Thema Nummer eins ist. „Da sind wir etwas in Verzug geraten“, musste hier Bürgermeister Josef Hauser zugeben, der selbst aktives Feuerwehrmitglied ist. So hoffe er, dass demnächst die Werksplanung soweit fertig sei, um die Ausschreibungen loszuschicken, „damit wir noch im Sommer mit dem Bau starten können.“ Die Zeit dränge allmählich, weil das neue Feuerwehrauto für Dietramszell demnächst kommen soll und dann ein Platz für das alte Fahrzeug benötigt werde. Der Rathauschef gab dann auch bekannt, dass im Gebäude der Feuerwehr Dietramszell ein gemeindlicher Einsatzraum als örtliche Zentrale für den Katastrophenfall eingerichtet werden soll. In seinen Dank für die stete Einsatzbereitschaft der Männer der Ascholdinger Wehr sagte Hauser: „Nur mit euch kann man so eine Wehr auch am Leben erhalten. Herzlichen Dank dafür.“

Anforderungen an Feuerwehr steigen

In seinem Rechenschaftsbericht des Jahres 2021 sprach Erster Kommandant Florian Sobotta von einem eher normalen Jahr bei zwölf Einsätzen. So stünden 65 Einsatzstunden 148 Schulungs- und 350 Übungsstunden gegenüber. Kreisbrand-Meister Fabian Fiegler lobte schließlich das gute Miteinander zwischen Vereinsführung und Wehr: „Ihr redet immer wieder gut miteinander, nicht übereinander.“



Zengerle berichtete, dass geradeHagel- und Starkregen-Ereignisse im Landkreis enorm zugenommen hätten. Damit würden auch die verschiedenen Anforderungen an die Feuerwehren ständig steigen. Er erklärte, dass das Übungsgeschehen jetzt nach Corona wieder voll anlaufe und sagte: „Und jetzt hoffe ich, dass auch das Vereinsleben wieder Schwung aufnimmt.“ Ewald Scheitterer