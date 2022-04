Ascholdinger Burschenverein klaut Maibaum in Thanning nach alter Tradition

Von: Viktoria Gray

Gelungene Ausbeute: Der Ascholdinger Burschenverein mit dem Maibaum der Thanninger. © Burschenverein

Ascholding/Thanning – Lange ist es her: 2002 hatten die Ascholdinger Burschen vergeblich versucht, ihren Nachbarn in Thanning den Maibaum zu stehlen. Vergangenes Wochenende schlug der Burschenverein erneut zu – diesmal mit Erfolg.



„Der war längst überfällig“, sagt Wolfgang Sobotta, ehemaliger Vorsitzender des Burschenvereins Ascholding. Er war mit dabei, als vierzig Mitglieder des Vereins in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag in Thanning auflauerten und auf die ideale Gelegenheit warteten.

Die schien sich gegen halb sieben in der Früh aufzutun. „Von der Maibaumwache war weit und breit niemand mehr zu sehen“, berichtet Sobotta. Wurde auch Zeit, denn die Burschen harrten zu diesem Zeitpunkt schon gut drei Stunden in der Kälte in ihrem Versteck aus.

Ab dem Zeitpunkt sei es recht schnell gegangen. Alle packten mit an, um den 33 Meter langen Maibaum auf den mitgebrachten Baumwagen zu hieven. Ein gutes Stück Arbeit, denn der Baum war schon „sportlich schwer“, wie sich Sobotta erinnert. So schnell wie mit einem 33-Meter-Baum im Gepäck möglich, flohen die Maibaum-Diebe dann in Richtung Heimat.

Knapp sieben Kilometer Strecke mussten so unauffällig wie möglich zurückgelegt werden. Wobei der Nervenkitzel bei den ersten zwei Kilometern am größten gewesen sein dürfte. Die brauchte man laut Sobotta nämlich, um die Ortsgrenze Ascholding zu erreichen. „Erst wenn wir im eigenen Dorf sind, gehört der Baum uns“, erklärt er. Anders war es damals, als die Ascholdinger 2002 beim Klauen von der Thanninger Maibaumwache erwischt wurden, bevor sie die Grenze erreicht hatten.

Die Reaktion der Beklauten fiel glücklicherweise sehr friedlich aus. „Die haben es sportlich aufgenommen. Das ist nicht immer so“, lacht Sobotta. Schließlich einigte man sich auch auf eine faire Auslöse: Bei einer Feier, bei der die beiden Burschenvereine zusammenkommen, müssen die Thanninger 200 Liter Bier und eine Brotzeit bereitstellen. „Wir bringen die Blasmusik mit“, sagt Sobotta. Mittlerweile haben die Ascholdinger den Maibaum auch wieder zurück zur Wachhütte der Nachbarn transportiert.



Bis zum 1. Mai, gilt für die Ascholdinger Burschen nun aber höchste Wachsamkeit. Die Gefahr, dass die Thanninger zurückschlagen, ist wohl selten größer. „Wir haben unsere Wache verstärkt“, versichert der ehemalige Vorsitzende.