Wolfratshauser Verein „Einfach gemeinsam leben“ beschließt Auflösung

Von: Franca Winkler

Haben die Auflösung beschlossen: Die Vorstandsmitglieder des Vereins „Einfach besser leben“ Natascha Haase (2.v.l.), Thorsten Thane (3.v.l.), Nikolaus Wiedemann (2.v.r.) und Gabriele Rogge (hockend vorn r.). © Verein Einfach gemeinsam leben

Wolfratshausen - Nach etwa vier Jahren steht der Verein „Einfach gemeinsam leben“ vor dem Aus.

Weil kein Vorstand gefunden werden konnte, wurde kürzlich die Auflösung beschlossen.„Auch wenn wir nicht alles, was wir uns vorgenommen haben, erreichen konnten, so ist uns doch einiges gelungen“, beginnt „Einfach gemeinsam leben“-Vereinsvorsitzender Thorsten Thane die letzte Sitzung, in der die Auflösung des Vereins bekannt gegeben wurde.

Seit 2018 setzte sich der Verein für die Etablierung der Kleinwohnform, des sogenannten „Tiny Living“ ein. Eine Wohnform, die in Thanes Augen im Bereich der Wohnproblematik einen Lösungsansatz darstelle und nicht in Konkurrenz zu hochgebauten Wohneinheiten stehe. (Rundschau berichtete). Ein weiterer Vorteil sei laut Verein, die Mobilität und die Installation der Wohneinheiten ohne Bodenversiegelung. Das mache Kleinwohnformen dieser Art auch über kürzere Zeiträume als eine herkömmliche Immobilie an einem Standort nutzbar.



Die Mitglieder des Vereins haben nicht nur das Thema „Tiny Living“ und das Überdenken von geltenden Bauvorschriften einer breiten Öffentlichkeit näher gebracht, sondern auch in der Politik unseren Fußabdruck hinterlassen.

Eines der Verdienste: eine neue Gebäudeklasse wurde im Landtag etabliert

Demnach habe die bayerische Architektenkammer im vergangenen Jahr einen Antrag auf Schaffung einer neuen Gebäudeklasse „E“ - im Sinne von experimentell oder einfach - in den Bayerischen Landtag eingebracht. „Die Schaffung einer eigenständigen Gebäudeklassifizierung für mobile Kleinwohnformen war seit Gründung unseres Vereins eine unserer Forderungen“, berichtet der Waldramer weiter. Hierfür seien sie lange als Träumer abgestempelt worden. „Umso mehr freut es uns, dass man sich nun auch auf höherer Ebene dafür einsetzt“, zeigt sich Thane stolz. Weitere Informationen hierzu sind auf www.bayern.landtag.de in der Rubrik Aktuelles/Aus den Ausschüssen zu finden.

In 2022 gaben Vorstandsmitglieder Natascha Haase und Thorsten Thane bekannt, dass sie bei der 2023 anstehenden Vorstandwahl nicht mehr antreten werden. Als sich trotz intensiver Suche niemand zur Wahl aufstellen lassen wollte, zogen die verbleibenden Vorstandsmitglieder ihre Kandidatur ebenfalls zurück. „In dieser Situation blieb dann leider nur der Antrag, den Verein aufzulösen“, gibt Thane bekannt.