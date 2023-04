Ausstellung „Auf der Flucht“ in Stadtbücherei Geretsried zu sehen

Von: Peter Herrmann

Hannah Schreyer (r.) eröffnete die Ausstellung gemeinsam mit Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit, Rudi Mühlhans und der Vorsitzenden Kerstin Halba. © Integration Aktiv

Geretsried - So individuell die ins Bild gebannten Schicksale auch sind, eines haben sie gemeinsam: Man erkennt auf den Fotos Hoffnung und Resignation zugleich.

Die Ausstellung in der Geretsrieder Stadtbücherei „Auf der Flucht - Frauen und Migration“ zeigt Eindrücke aus Flüchtlingslagern. „Die Zahl der Menschen, die weltweit vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen müssen, war noch nie so hoch wie heute.“ Mit diesen Worten hat Hannah Schreyer die Ausstellung „Auf der Flucht - Frauen und Migration“ in der Geretsrieder Stadtbücherei eröffnet.

Schreyer leitet die Koordinierungsstelle Integration Aktiv des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit. Dank ihr, ist die Wanderausstellung des evangelischen Presseverbands für Bayern nun in Geretsried zu sehen. Gezeigt werden dort Werke von neun Fotografen, die den Alltag in den Flüchtlingslagern festhalten hatten. Auf den Fotostrecken sind syrische, kurdische, jesidische und libanesische Frauen auf der Flucht und der Suche nach einem sicheren Zuhause abgelichtet.



Weltweit 103 Millionen Menschen: So viele Menschen seien laut Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr vertrieben worden. Damit seien 13,6 Millionen Menschen mehr auf der Flucht gewesen als im Vorjahr, erläuterte Schreyer. „Eine unvorstellbare Zahl, die vor zehn Jahren niemand erwartet hätte.“ Etwa die Hälfte der Flüchtenden weltweit sei weiblich.



Gründe, warum Frauen fliehen, gibt es viele: „Neben politischer Verfolgung, Krieg, Umweltkatastrophen, Armut, und verschiedenen Formen von Gewalt fliehen Frauen oft vor häuslicher oder sexualisierter Gewalt. Dazu zählen etwa: Ehrenmord, Zwangsabtreibung, Zwangsheirat, Zwangssterilisierung und Genitalverstümmelungen, Witwenverbrennungen oder Vergewaltigungen“, zählte Schreyer auf.

„Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt enden auch dann nicht“, erläuterte Schreyer, „wenn die Frauen ihre Heimat verlassen haben. Sie seien auch dabei Gefahren ausgeliefert, denn die Fluchtwege seien riskant. Überdies könnten sie im Aufnahmeland beispielsweise Opfer rassistischer Gewalt werden. Auch in Flüchtlingslagern seien sie oft weiteren Bedrohungen ausgesetzt.



Die Aussage einer abgebildeten Betroffenen: „In Syrien stirbst du durch eine Bombe, auf der Flucht stirbst du jeden Tag ein bisschen“, lässt den Zuschauer ahnen, was diese Menschen auf ihrem Weg in ein sicheres Zuhause mitmachen.



Schreyer, die sich lange der Migrationsforschung, primär der von Männern, widmete, ist es wichtig, die Migrationserfahrungen von Frauen stärker zu fokussieren. Abschließend erläuterte sie: „Migration ist nicht geschlechtsneutral, denn Männer und Frauen machen sehr unterschiedliche Erfahrungen bei der Migration.“



Bis 28. April ist die Ausstellung in der Stadtbücherei Geretsried zu sehen; ab Mai dann im Quartierstreff Stein und im Juni im Quartierstreff am Johannisplatz.