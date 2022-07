Bei Wolfratshausen: Einmündung der Autobahn in B11 wird saniert ‒ So lange dauern die Arbeiten.

Von: Franca Winkler

Bei Wolfratshausen: Straßensanierung der B11 vom 18. bis 20. Juli (Symbolbild) © Panthermedia/NJR-Depositbuyer

Wolfratshausen - Im Zeitraum vom 18. bis 20. Juli kommt es zu Verkehrsbehinderungen bei der Einmündung der Autobahnanbindung zur B11. Grund sind Sanierungen auf der Bundesstraße.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat Schäden an der Deckschicht der Straße in der Einmündung der Autobahnanbindung in die Bundesstraße 11 festgestellt. Nun sind Sanierungsarbeiten geplant: Im Zeitraum vom Montag, 18., bis Mittwoch, 20. Juli, jeweils von 19 bis 6 Uhr. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können sich die Termine kurzfristig verschieben, teilt das Staatliche Bauamt in Weilheim mit.

Sanierung der B11 bei Wolfratshausen: Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Pfaffenrieder Straße

Der Verkehr in Richtung Wolfratshausen wird von der Autobahn kommend über die Pfaffenrieder Straße umgeleitet. Der Verkehr in Richtung Autobahn (von Wolfratshausen und Geretsried) wird ebenfalls über die Pfaffenrieder Straße geleitet. Die Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

In der ersten Nacht (18. auf den 19. Juli), soll die Deckschicht des Rechtsabbiegers in Richtung Geretsried sowie der westliche Einmündungsbereich erneuert werden. In der zweiten Nacht (19. auf den 20. Juli), sollen die Fugen geschnitten und vergossen werden. Tagsüber sei mit keinen Einschränkungen zu rechnen.

Straßenbauamt zur Sanierung der B11: Markierungsarbeiten erfolgen im August

Die sich anschließenden Markierungsarbeiten sollen nach Angaben des Bauamtes im August unter laufendem Verkehr durchgeführt. Hierbei könnte es zu leichten Verkehrs-Behinderungen kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und vorsichtiges Befahren des Baustellenbereichs gebeten.