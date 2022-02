„Wir müssen die Gutachten abwarten“

S-Bahn-Unfall bei Schäftlarn: Einer der beiden Zugführer (54) wird als Beschuldigter geführt

Von: Viktoria Gray, Daniel Wegscheider

Die aufeinander geprallten S-Bahnen an der Unfallstelle in der Nähe des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn. © Matthias Balk/dpa

Schäftlarn - Nach dem schweren S-Bahn-Unglück in Schäftlarn hat die Polizei auf einer Pressekonferenz nun ein Update zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen gegeben.

Update, 17. Februar: Bei einer Pressekonferenz des Polizeipräsidiums München am Donnerstag, 17. Februar, gaben die Oberstaatsanwältin und Pressesprecherin Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I sowie der Leiter der Verkehrspolizei Steffen Küpper erste Statements ab. Nach derzeitigem Stand könne noch kein Fazit gezogen werden.

Oberstaatsanwältin Anne Leiding (l-r), Steffen Küpper, und Andreas Franken sitzen bei einer Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft im Polizeipräsidium. © Felix Hörhager/dpa

„Wir haben die Ermittlungen noch am Tag des Unfalls aufgenommen und arbeiten mit Hochdruck daran“, erklärte Leiding. Bei den beiden Zugführern wurde am Unfalltag noch eine Blutabnahme und ein Alkoholtest durchgeführt, die nichts vorbrachten. Auch wurden die Handys der beiden zur genaueren Untersuchung abgenommen.

Zu prüfende Datenmenge gleicht der eines Flugzeugabsturzes

„Alle relevanten Aufzeichnungen, die Datenschreiber und die interne Sprachkommunikation wurden sichergestellt“, sagte die Oberstaatsanwältin. Sie verglich die zu prüfende Datenmenge mit der eines Flugzeugabsturzes.



Einer der beiden Zugführer (54) wird als Beschuldigter geführt. Seine Wohnung sei bereits durchsucht worden und er habe schon einen Verteidiger, möchte sich aber aktuell nicht zum Geschehen äußern. „Um sicher sagen zu können, ob es menschliches oder technisches Versagen gewesen ist“, sei es noch zu früh, betonte Leiding. Sie appellierte an die Geduld. „Und wenn es wirklich menschliches Versagen war, dann muss man das immer noch von Vorsätzlichkeit unterscheiden.“

„Wir müssen die Gutachten abwarten“

Aus polizeilicher Sicht, ergänzte Küpper, sei die Unfallstelle bereits wieder freigegeben worden. Es wurde zudem die „S-Bahn Ermittlungsgruppe“ gegründet. Auch Küpper distanzierte sich von jeglichen Gerüchten und betonte: „Wir müssen die Gutachten abwarten.“

Erstmeldung: Am Montag (14. Februar), wurde gegen 16.40 Uhr die Einsatzzentrale der Münchner Polizei über den Zusammenstoß zweier S-Bahn-Züge auf einer Bahnstrecke zwischen Ebenhausen und Hohenschäftlarn informiert. Beide Züge sind dabei teilweise entgleist.

24-Jähriger Fahrgast stirbt bei S-Bahn-Unfall

Laut Polizeipräsidium München ist bei dem Unfall ein 24-Jähriger Fahrgast verstorben. Insgesamt wurden 18 Personen verletzt - fünf davon schwer - und zur weiteren ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. „Unter den Schwerverletzten befanden sich auch die beiden Lokführer.“

Der Triebkopf einer S-Bahn steht an der Unfallstelle auf dem Bahndamm neben dem Gleis. © Matthias Balk/dpa

Weitere 25 Personen sind von den Rettungskräften nach am Unfallort ambulant versorgt worden. Insgesamt hatten sich 95 Menschen in den Zügen befunden. Während der Rettungsarbeiten, bei der auch mehrere Hubschrauber im Einsatz waren, musste die angrenzende Bundesstraße 11 zwischen Ebenhausen und Hohenschäftlarn für mehrere Stunden gesperrt werden.

Rettungswagen stehen nahe der Unfallstelle. © Matthias Balk/dpa

Großeinsatz für Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr

Rund 800 Helfer von Rettungsdienst, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Mitarbeiter der DB sowie die Polizei waren am Montag am Unfallort. Die ersten Ermittlungen zum Zusammenstoß der beiden S-Bahnen wurden in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizeiinspektion München und der Münchner Verkehrspolizei aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft München I leitet laut Polizeisprecher die Ermittlungen zur Unfallursache.

Feuerwehrleute befestigen eine Leiter an einem verunfallten S-Bahnwagen. © Lennart Preiss/dpa

Der Streckenabschnitt zwischen Höllriegelskreuth und Wolfratshausen ist weiterhin gesperrt. Die S-Bahnen der Linie S 7 in Richtung Wolfratshausen verkehren bis Großhesselohe Isartalbahnhof und wenden dort vorzeitig. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Taxis und Bussen zwischen Wolfratshausen und Großhesselohe Isartalbahnhof eingerichtet.

Söder und Schreyer äußern Mitgefühl zum S-Bahn-Unglück

„Den Angehörigen der Unfallopfer gehört unser tiefes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung“, betont Heiko Büttner, Chef der S-Bahn München. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder twittert sein Mitgefühl: „Das sind schreckliche Nachrichten. Wir trauern mit den Angehörigen und wünschen allen Verletzten des S-Bahn-Unglücks schnelle Genesung. Danke an all die Rettungskräfte für ihren schnellen Einsatz.“

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer hat sich am Unglücksort selbst ein Bild über die Lage gemacht: „Jetzt ist es erst einmal wichtig, dass alle Verletzten bestmöglich versorgt sind. Später werden die zuständigen Stellen genauestens untersuchen, wie es zu dieser Kollision kommen konnte“, sagte sie.